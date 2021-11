Rieti, morto a 55 anni per il Covid. L'uomo non era vaccinato. La Asl: "Decesso evitabile"

Paola Corradini 10 novembre 2021 a

Aumentano i contagi, ma purtroppo si tornano a registrare anche i decessi. Presso il reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale De Lellis è infatti deceduto un 55enne a causa del Covid19. A causarne la morte una grave compromissione polmonare. La vittima risiedeva in un comune in provincia di Roma e non era vaccinato come pure gli altri componenti della sua famiglia, la moglie e i due figli. “Ancora una volta dobbiamo registrare una morte evitabile – fa sapere la direzione generale della Asl di Rieti – perché quanto accaduto dimostra purtroppo che ci sono ancora persone che non si tutelano con la vaccinazione anti-Covid. Sminuire l’importanza della vaccinazione e i sacrifici che abbiamo fatto in questo terribile periodo non è razionalmente spiegabile”. Parole chiare che vanno a confermare quanto sta accadendo in questi giorni: oltre l'88% dei positivi non è vaccinato o ha avuto la somministrazione solo della prima dose come pure 8 decessi su 12 riguardano i non vaccinati.

Cicchetti: "Serve l'obbligo vaccinale per tutti"

“Non è razionalmente spiegabile – continua la nota dell'Asl - che a distanza di un anno e mezzo dobbiamo contare ulteriori morti per far comprendere quanto il Covid-19 possa essere nefasto per la nostra salute e quanto invece la vaccinazione sia un passaggio essenziale per difendersi dalle conseguenze della malattia che possono essere anche molto gravi e lasciare strascichi importanti e il caso del 55enne deceduto ne è la prova”. Tutto è stato fatto per convincere chi ancora dice “No”, a vaccinarsi e quindi si torna a puntare su dati scientifici che dicono come “il vaccino sia sicuro ed efficace e che, chi è vaccinato, corre molti meno rischi rispetto a chi non lo è. La scienza e il nuovo aumento della curva dei contagi ci dicono che oggi e non fra un mese o due, è necessario che i cittadini che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale eseguano la prima dose, mentre chi ha completato il ciclo primario effettui la terza dose dopo 180 giorni: si tratta di una decisione non più procrastinabile”.

Coronavirus, 37 nuovi casi e 21 guariti nelle ultime 24 ore

Intanto cresce il numero dei positivi a Rieti città. Ieri, come sottolineato dall'assessore alla protezione civile Onorina Domeniconi, si è arrivati a 129 positivi e solo 6 guariti. I dati arrivano dal bollettino sanitario che, su 675 tamponi eseguiti, registra 37 nuovi positivi, a Rieti 22, ed il totale che sale a 416 con 21 guariti. Prosegue anche la campagna vaccinale antinfluenzale. La Asl ha distribuito ai medici e ai pediatri di famiglia 29 mila dosi di vaccino indicato per tutti ma fortemente raccomandato e gratuito per over 60, soggetti fragili e dai 6 mesi ai 6 anni di età. Domani la Asl avvierà la vaccinazione antinfluenzale in età pediatrica grazie ai professionisti del Consultorio pediatrico dell’Unità Tutela della Salute Materno Infantile, in collaborazione con i pediatri di famiglia.

Coronavirus, morto uomo di 55 anni. La Asl: "Non era vaccinato"

