Rieti Covid, morto uomo di 55 anni ricoverato al De Lellis. La Asl: "Non era vaccinato"

Rieti, morto a 55 anni per il Covid. L'uomo è deceduto nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 all'ospedale. provinciale. "Non era vaccinato", specifica la Asl in una nota.L’uomo, residente in un comune in provincia di Roma, è deceduto per "grave compromissione polmonare". Il 55enne - si legge nel comunicato della Asl - "è risultato non vaccinato come gli altri componenti della famiglia, moglie e due figli".

"Ancora una volta - continuano dall'azienda sanitaria - dobbiamo registrare una morte evitabile. Quanto accaduto dimostra purtroppo che ci sono ancora persone che non si tutelano con la vaccinazione anti-Covid-19. Sminuire l’importanza della vaccinazione e i sacrifici che abbiamo fatto in questo terribile periodo non è razionalmente spiegabile".

Quello della Asl è un vero e proprio sfogo: "Non è razionalmente spiegabile che a distanza di un anno e mezzo dobbiamo contare ulteriori morti per far comprendere quanto il Covid-19 possa essere nefasto sulla nostra salute e quanto viceversa la vaccinazione sia un passaggio essenziale per difendersi dalle conseguenze che possono essere anche molto gravi della malattia e il caso del 55enne deceduto questa notte ne è la prova. La scienza ci dice che il vaccino è sicuro ed efficace e che, chi è vaccinato, corre molti meno rischi rispetto a chi non lo è. La scienza e il nuovo aumento della curva dei contagi ci dicono che oggi e non fra un mese o due, è necessario che i cittadini che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale eseguano la prima dose, mentre chi ha completato il ciclo primario la terza dose dopo 180 giorni: si tratta di una decisione non più procrastinabile".

