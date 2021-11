Rieti, maltratta moglie e figlia: arrestato un rumeno che abita a Forano

09 novembre 2021 a

I carabinieri della stazione di Stimigliano hanno dato esecuzione ad una ordinanza di carcerazione emessa dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Tivoli nei confronti di G.R., cittadino rumeno residente a Forano. Il provvedimento arriva all’esito della sentenza di condanna per i ripetuti maltrattamenti posti in essere nei confronti della moglie e della figlia minorenne. Le indagini, condotte dalla Stazione Carabinieri di Tivoli, hanno portato, nel marzo del 2018, all’arresto dell’uomo in flagranza di reato che, già noto alle forze dell’ordine, venne sottoposto al regime degli arresti domiciliari a Forano. Per effetto dell’ordinanza, in atto, dopo il fotosegnalamento, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone, dove dovrà scontare la pena di 9 anni e 5 mesi di reclusione.



