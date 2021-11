Monterotondo, movida violenta. Appello della Cisl: "Garantire l'ordine pubblico in centro"

M. T. 09 novembre 2021 a

“Serve serietà nell’applicazione del nuovo regolamento”. Una dichiarazione che ha scatenato una reazione dura e senza appelli. Nei giorni scorsi Claudio Felici, consigliere comunale di Monterotondo con delega al centro storico aveva individuato nella mancanza di controlli una delle cause dei problemi del borgo.

Una considerazione che non poteva non tirare in causa il Corpo di polizia locale e dei carabinieri della città, suscitando la presa di posizione della Cisl FP di Roma Capitale e Rieti. “E’ improcrastinabile l’immediata richiesta da parte del sindaco della convocazione del Comitato provinciale per la sicurezza e l’ordine pubblico presso la Prefettura di Roma – dice il dirigente sindacale Antonio D’Agostino - affinché siano prese le necessarie decisioni in considerazione di eventuali azioni di prevenzione per il mantenimento dell’ordine pubblico, con il giusto coordinamento di tutte le forze di polizia, ognuno per il ruolo e le funzioni che ricopre nel nostro ordinamento giuridico”. Per quanto riguarda la polizia locale, “dobbiamo sottolineare la gravissima carenza di personale rispetto ai numeri che prevedrebbe la vigente normativa regionale”, un fattore che, sempre secondo il sindacato, non ha impedito di svolgere un grande lavoro, specialmente durante la pandemia.

“Il comandante, gli ufficiali e gli agenti della polizia locale di Monterotondo meritano, a nostro giudizio, tutti un grande ringraziamento – dice ancora D’Agostino - Riteniamo non rinviabile aprire una nuova stagione concorsuale che possa portare alla veloce assunzione, utilizzando le recenti norme del reclutamento nella pubblica amministrazione, di un sufficiente numero di personale a tempo indeterminato”. La Cisl ha già ricevuto mandato dai propri iscritti “per attivare tutte le eventuali iniziative sindacali che si rendessero necessarie in caso di mancata presa di posizione sulla vicenda da parte del sindaco e dell'amministrazione comunale, anche se auspichiamo che la volontà dell'amministrazione non sia rappresentata da tali dichiarazioni, che potranno addirittura portare allo stato di agitazione ed allo sciopero del personale interessato, compromettendo l’erogazione dei servizi e l’avanzamento del progetto di sicurezza già avviato dalla polizia locale”.

