Rieti, morto Andrea Salini. Il rocker reatino stroncato da un malore a 44 anni

Se ne è andato ieri, lunedì 8 novembre, Andrea Salini, morto portandosi dietro tutte le canzoni che aveva ancora da cantare e la sua musica da suonare. Il tempo di una nota sulla corda della chitarra. Aveva 44 anni questo ragazzo nato a Petrella Salto che nel mondo della musica era per tutti il “lupo del rock”. La notizia della sua morte improvvisa, a nulla sono valsi i soccorsi, ha lasciato basita un'intera comunità. La corsa in ospedale, la speranza legata ad un filo sottilissimo, ma Andrea se ne era già andato. Lascia la mamma, il fratello e la compagna.

Chitarrista e cantautore rock aveva pubblicato tre album e tanti i concerti compresi quelli per cause legate al sociale. Era da poco uscito il quarto album, Roses, per il quale era in tour. Rimane il ricordo tra gli amici e i colleghi, tra i suoi compaesani a Petrella Salto. “Ho il cuore a pezzi, un giovane che teneva alla sua terra e le sue origine del Cicolano, l'ho visto crescere, amico di famiglia, un grande musicista iscritto all'Anpi, un giovane dai grandi valori che ricordiamo all'inaugurazione della sede reatina dove ha suonato e cantato il suo ultimo lavoro” scrive Cosmo Bianchini presidente dell'Anpi Rieti.

Anche il Consiglio direttivo dell'Alcli Giorgio e Silvia ha espresso il più profondo cordoglio, tra qualche giorno all'interno della manifestazione Santa Barbara nel Mondo avrebbe tenuto un concerto di beneficenza il cui incasso sarebbe stato devoluto alla associazione. “Il cantautore reatino è entrato nella famiglia dell'Alcli per la sua generosità e sensibilità e ha lasciato un segno profondo. Ci stringiamo con affetto ai suoi cari in questo momento di grande dolore” fa sapere l’Alcli. Anche i social sono tutti per Andrea, per il suo ricordo, con la certezza che la musica non si ferma.

