Rieti, classifica ecosistema urbano. La città guadagna posizioni su verde e polveri sottili

Ecosistema urbano: Rieti al 45° posto tra le città più verdi d’Italia, 2° per la minore concentrazione di PM 10 e 3° per i metri quadri di verde urbano destinati ad ogni abitante, ma rispetto alla rilevazione dell’anno precedente perde 7 posizioni. Soddisfatto l’assessore all’Ambiente Claudio Valentini per i risultati ottenuti da una città “che vuole crescere anche grazie alla tutela del territorio”. L’assessore vede nei dati rispecchiato l’impegno dell’Amministrazione in questo prezioso settore che porta Rieti “prima nel Lazio (Roma 86° posto, Latina 100°, Viterbo 83°, Frosinone 78°). Per alcuni aspetti il punteggio risulta anche sotto dimensionato rispetto a quello che è il quadro reale”. Certamente grande la soddisfazione per i livelli di PM 10 e per il verde urbano, ma anche “per quanto riguarda la raccolta differenziata”.

Orgoglio, ma anche “desiderio ed impegno a fare ancora meglio” Spostandosi sui dati forniti dallo studio pubblicato da Il Sole 24 Ore e realizzato in collaborazione con Legambiente, vengono analizzati 18 indicatori, dai quali emerge Trento come città più green tra i 105 capoluoghi dello stivale. Certamente un anno non come tutti gli altri, caratterizzato, anche se in modo limitato, dalla pandemia che anche in questo caso, soprattutto nelle città più grandi, ha influito su alcune dimensioni, come quella dell’inquinamento dovuto ai trasporti, soprattutto quelli pubblici. Per quanto riguarda i trend nazionali, la raccolta differenziata appare ancora lontana dagli obiettivi posti, crescono le vie ciclabili e si disperde ancora il 36% dell’acqua potabile. Analizzando Rieti, come detto bene i livelli di PM 10 e gli spazi di verde pubblico, male il solare pubblico (praticamente assente). Ancora alto il tasso di motorizzazione (92° posto), ma buono l’indicatore per le piste ciclabili (36° posto che non tiene conto degli ultimi lavori svolti in questo senso), 50° posto per l’offerta di trasporto pubblico. Aprendo il capitolo delle acque 85° posto per l’efficienza nella depurazione, 57° per i consumi idrici, non rilevata la dispersione nella rete idrica. Quanto ai rifiuti un buon 37° posto per i rifiuti prodotti, 67° per i rifiuti differenziati.

Riguardo questi ultimi due indicatori viene però rilevato un peggioramento rispetto all’anno precedente, quando Rieti occupava il 66° posto per i rifiuti differenziati ed il 26° per i rifiuti prodotti. Se il capoluogo sabino cerca una collocazione che la possa contraddistinguere nel Paese e nella Regione Lazio questa rilevazione fornisce un suggerimento.

