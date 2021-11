Rieti Covid, il bollettino dell'8 novembre: 1 solo caso e 6 guariti

08 novembre 2021 a

Il Covid concede una tregua al Reatino. Nelle ultime 24 ore si è registrato un solo nuovo caso mentre i guariti sono stati 6. Un dato probabilmente legato al fatto che nel fine settimana si fanno, complessivamente, meno tamponi. E' quanto emerge dal bollettino sanitario dell'emergenza coronavirus della Asl di Rieti di lunedì 8 novembre. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registra 1 nuovo soggetto positivo al test Covid 19 a Fara in Sabina. Si registrano 6 nuovi guariti: (2) Rieti – (4) Cittaducale. Numero tamponi eseguiti: 77. Totali tamponi eseguiti: 136.750. Totale positivi: 400.

Nella giornata di domenica 7 novembre la Asl ha fornito i dati aggiornati sulla vaccinazione. La Asl di Rieti ha eseguito sul territorio della provincia di Rieti 136.673 tamponi molecolari. Negli ultimi 15 giorni il numero di tamponi eseguiti sono stati 7.113 (con una media di 475 tamponi al giorno). Tale numero di tamponi é direttamente proporzionale all'attenzione che l'Azienda è i suoi operatori prestano alle attività di monitoraggio, prevenzione e contrasto al virus "La Asl di Rieti evidenzia che l'aumento del numero di casi positivi registrato sul territorio della provincia di Rieti e diffuso giornalmente nei bollettini sanitari è riferibile in larga parte alle stringenti modalità di contact tracing adottate dall'Azienda sin dall'inizio del nuovo anno scolastico, in particolare nelle scuole dell'infanzia e primaria dove la popolazione scolastica è compresa nelle fasce di età che non possono vaccinarsi. A questa attività si affiancano i frequenti screening eseguiti in alcuni comuni del reatino ritenuti a maggior rischio di contagio. Le due iniziative di sanità pubblica hanno fatto emergere più casi di positivi al virus che per circa il 95% sono asintomatici. Buona parte dei contagiati sono bambini sotto i 12 anni. Per quanto riguarda i soggetti contagiati in età superiore a 12 anni, l'85% non è vaccinato, mente il restante 15% ha terminato il ciclo vaccinale più di 6 mesi fa. Si sottolinea che i casi ospedalizzati sono trascurabili rispetto allo stesso periodo del 2020 e nessuno è stato ricoverato in Terapia Intensiva", si legge nella nota della Asl.

La Asl di Rieti, come avviene ormai da mesi, invita ancora una volta tutti i cittadini a vaccinarsi per tutelare sé stessi e quella fetta di popolazione che non può farla. La ASL di Rieti, con un ulteriore sforzo di mezzi e risorse umane, ha messo in campo un numero maggiore di Equipe itineranti per vaccinare rapidamente sul territorio i soggetti al domicilio e nelle strutture socio sanitarie. L'invito alla vaccinazione, per chi non ha ancora aderito alla campagna anti-Covid19 e alla vaccinazione in terza dose dopo 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario, deve essere raccolto da tutti senza ulteriori resistenze e indugi. Il vaccino é l'unica arma che abbiamo per contrastare il virus e evitare l'aumento dei contagi. La vaccinazione in terza dose, trascorsi i 180 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario, é indispensabile per non farsi trovare 'scoperti' e 'più deboli' dal virus.

