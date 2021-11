Rieti, morto carbonizzato in casa. Disposti nuovi accertamenti a Castelnuovo di Farfa. Chi è la vittima

T. B. 06 novembre 2021 a

a

a

Sono in corso nuovi accertamenti sul corpo di Luigi Cipollini, l’82enne morto tra le fiamme della sua abitazione in via dei Coronari nella notte tra mercoledì e giovedì. In particolare si dovranno accertare le cause che hanno dato vita all’incendio. L’uomo, infatti, è stato ritrovato dai soccorritori a terra, già privo di vita, e con il corpo parzialmente carbonizzato.

Anziano di 82 anni trovato morto carbonizzato in casa

Il camino era spento quindi l’ipotesi più accreditata che si sta facendo largo tra gli investigatori è quello che l’82enne sia stato vittima di un malore o di un colpo di sonno mentre stava fumando il sigaro che, se fosse confermata questa ipotesi, cadendo sul suo corpo avrebbe trovato facile esca nei vestiti che indossava l’uomo prendendo fuoco e non dando praticamente scampo all’anziano. Saranno i rilievi eseguiti dai vigili del fuoco e dai carabinieri della locale stazione a confermare o meno questa eventualità.

x 1 / 9

La salma di Cipollini, che viveva in paese da diversi anni, è stata trasferita all’ospedale De Lellis di Rieti a disposizione del magistrato che dovrà stabilire se eseguire o meno l’autopsia. Nel frattempo della disgrazia sono stati messi al corrente la sorella, proprietaria dell’immobile, e il figlio dell’uomo che non vivono a Castelnuovo di Farfa. L’immobile, in attesa dell’esito delle indagini, è stato messo sotto sequestro mentre ancore non è stato decisa la data dei funerali. La tragedia ha scosso la piccola comunità dove Luigi Cipollini viveva da diversi anni.

Gli agricoltori che hanno resistito alla distruzione. Le loro storie raccontate da Coldiretti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.