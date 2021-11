Monterotondo, frana muro in via Riparia. Avviata messa in sicurezza delle palazzine

M. T. 06 novembre 2021 a

Ora che i pericoli maggiori sono stati evitati e contenuti c’è la necessità che certi eventi non si verifichino più. Il sindaco di Monterotondo Riccardo Varone ha firmato un’ordinanza per mettere in sicurezza il muretto e quindi i fabbricati di Via Dora Riparia. Nella tarda serata di mercoledì 3 novembre, intorno alle 23, un muro di spinta è crollato a causa delle forti piogge che hanno reso pesante ed instabile il terreno. A causa di questo crollo, che ha costretto il vicino Istituto Santa Maria alla chiusura per una giornata, si era paventata addirittura la necessità di sgomberare ben 22 famiglie che vivono nel palazzo adiacente il muro crollato.

Per fortuna, dopo l’arrivo dei Vigili del Fuoco di Montelibretti, si era constato che la struttura non fosse in pericolo. Così, a parte due famiglie che per sicurezza sono andate a dormire a casa di parenti ed amici, tutti gli altri nuclei sono rimasti nelle rispettive abitazioni. Il giorno dopo, in seguito ad ulteriori controlli, si dava il via libera alle famiglie per rimanere nelle abitazioni. Nella serata di giovedì, infine, Varone decideva di fermare un’ordinanza per cominciare i lavori di messa in sicurezza. Visto che il muro crollato è di un privato, il primo cittadino ha ordinato alla signora Anna Pierpaoli, proprietaria del terreno, di “provvedere per quanto di singola rispettiva competenza e responsabilità, a far eseguire, sotto la supervisione di un tecnico qualificato e responsabile, alla realizzazione di tutti i lavori di consolidamento, puntellamento e messa n sicurezza che il caso richiede, volti alla messa in sicurezza del muro in questione, e alla eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità, nonché della preservazione dei beni”.

Si dovrà dare inizio immediato ai lavori concludendo “tutte le operazioni di messa in sicurezza entro il termine di giorni dieci dalla notifica del presente atto” si legge ancora nell’ordinanza. L’urgenza dei lavori è dovuta al fatto che “le condizioni di stabilità del muro in questione potrebbero peggiorare con il passare dei giorni in caso di ulteriori condizioni metereologiche avverse. Dal sopralluogo effettuato è emersa la necessità di procedere nell’immediato a rimuovere materiali e elementi che potrebbero arrecare pericolo al transito pedonale”.

