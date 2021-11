Rieti, Terminillo. Esposto alla Corte dei Conti sui nuovi impianti. Progetto Tms2 sotto la lente

Lu.Spa. 06 novembre 2021 a

Il progetto Tsm2 sul rilancio del Terminillo rischia di restare fermo al palo ancora per lungo tempo. Infatti, alcune associazioni nazionali del Comitato #NOTSM2, con alcuni privati cittadini, hanno presentato una segnalazione alla Corte dei Conti per chiedere “una verifica sull’inefficienza dei meccanismi che sovraintendono la spesa e il conseguente spreco di denaro pubblico. In questa fase di ripresa della spesa pubblica post pandemia per la pubblica amministrazione - spiegano le 20 associazioni firmatarie dell’esposto - è fondamentale potenziare gli strumenti di valutazione dei progetti di investimento per selezionare iniziative che abbiano un alto impatto sulla crescita, elevati moltiplicatori del Pil e coerenza con la nuova filosofia europea di conservazione e arricchimento del Patrimonio Naturale”.

Secondo gli ambientalisti “il TSM2 e le decine di progetti che sono proliferati per la creazione e per l’ampliamento di impianti di risalita dello sci sono iniziative all’interno di un mercato in declino, non remunerano gli investimenti, hanno gestioni deficitarie che richiedono continue erogazioni di contributi pubblici, dilapidano parti importanti del patrimonio naturale, valori e asset economici da preservare”. In pratica “si tratta di perdita di ecosistemi che sostengono le attività umane, oggi quanto mai da preservare per contrastatre la crisi ambientale, utili per le generazioni future. La vicenda del TSM2 - continuano gli ambientalisti - evidenzia come le amministrazioni pubbliche spesso mettano in campo strumenti di programmazione economica inadeguati e soprattutto non procedano alla valutazione economico finanziaria delle iniziative. La comunicazione dimostra in modo analitico la conclamata inconsistenza del piano economico presentato dalla Provincia e denuncia il comportamento della Regione Lazio che ha ignorato totalmente l’aspetto economico dell’iniziativa, oltre l’approssimazione che ha caratterizzato il processo istruttorio, come dimostrano le censure da parte di una direzione della stessa Regione e del Ministero della Transizione Ecologica che hanno, di fatto, bloccato l’iter autorizzativo”.

Quindi la richiesta di stoppare l’istruttoria pendente presso Cassa Depositi e prestiti per la sottoscrizione di un accordo di partenariato, che “rappresenterebbe un pesante precedente rispetto alle numerose fallimentari iniziative simili al TSM2 oltre a un formidabile moltiplicatore di sprechi” concludono le 20 associazioni ambientaliste firmatarie dell’esposto.

