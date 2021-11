Monterotondo, frana muro di sostegno. Paura per 22 famiglie

Matteo Torrioli 05 novembre 2021 a

Notte di paura per 22 famiglie che abitano tra via Dora Riparia e via Ticino a Monterotondo. Nella notte di mercoledì, intorno alle 23, un muro di spinta è crollato a causa di uno smottamento del terreno. Le forti piogge, cadute copiose praticamente per tutta la notte scorsa, hanno appesantito il terreno causando il crollo del muro. Immediato l’intervento sul posto dei Vigili del Fuoco arrivati da Montelibretti, i carabinieri della Compagnia di Monterotondo e del primo cittadino della citta eretina Riccardo Varone il quale, appena appresa la notizia, si è recato sul luogo. Per prima cosa sono state messe fuori dai garage le automobili degli inquilini che occupano le case vicino le quali è franato il muro. Questa decisione è stata presa per dare la maggiore autonomia possibile alle famiglie di potersi spostare. Si era temuto, infatti, di dover sgomberare tutte le abitazioni, provvedimento che non si è reso necessario.

Soltanto due delle 22 famiglie coinvolte hanno deciso di passare il resto della notte a casa di parenti. Il resto è rimasto nelle proprie abitazioni. Una dinamica che ha voluto confermare anche il Comune di Monterotondo in una nota del pomeriggio di ieri.

“A seguito di verifiche tecniche in via Dora Riparia, zona nella quale nottetempo si è verificato il crollo parziale di un muro di spinta delle terre di proprietà privata poste a confine con l’area accessibile da via Ticino, si comunica che sono già in corso interventi finalizzati a ripristinare condizioni di totale sicurezza in tutta l’area interessata” hanno scritto da Palazzo Orsini che ha poi sottolineato come “in nessun modo siano stati riscontrati problemi di tenuta statica degli edifici, si precisa che, diversamente da quanto riportato da alcuni organi di stampa, non vi è stata necessità di procedere allo sgombero dei residenti”. Quindi gli inquilini potranno continuare a rimanere nelle loro case. Per quanto concerne i lavori pr mettere in sicurezza tutta l’area, si procederà nelle prossime ore alla “demolizione della porzione di muro di spinta considerato pericolante, in modo da consentire il transito pedonale nonché scongiurare danneggiamenti alla rete del gas”. Insomma, pare, che la grande paura sia passata.

