Rieti, morto carbonizzato in casa. Tragedia a Castelnuovo di Farfa: la vittima è un anziano di 82 anni

Tania Belli 05 novembre 2021 a

a

a

Nulla ha potuto evitare la tragedia. Un dramma che, probabilmente ha avuto inizio nel vecchio borgo di Castelnuovo di Farfa nella serata di mercoledì, ma il cui epilogo è venuto alla luce solo all’indomani, all’alba di ieri. Infatti, nelle prime ore di ieri i residenti di via dei Coronari, nel cuore del centro storico di Castelnuovo, vedendo propagarsi fumo nero sulla strada, e percependone l’odore acre, si sono allarmati e mossi per verificarne l’origine. Usciti all’esterno, e riscontrando che fuoriusciva dall’abitazione di un vicino di anni 82, dopo avergli bussato alla porta, senza ottenere risposta, hanno sollecitato l’ausilio dei vigili del fuoco e del 118, immediatamente giunti in paese, insieme ai carabinieri della locale stazione. Vigili del Fuoco e sanitari che, però, essendo l’accesso dei relativi mezzi precluso al teatro dei fatti, hanno dovuto effettuare a piedi le manovre d’intervento.

Morto nella centrale a biomasse, partite tre inchieste

Manovre che, purtroppo, si sono rivelate inutili in quanto, una volta riusciti ad entrare nella casa da cui fuoriusciva la nuvola di fumo, i soccorritori hanno rinvenuto privo di vita e completamente carbonizzato l’anziano uomo. Dai primi rilievi effettuati in loco, dove non sono segnalati danni allo stabile, sembrerebbe che l’anziano, “persona mite, ancora attiva e lucida, conosciuto da tutti a Castelnuovo”, sia stato colpito da un malore cadendo poi nel camino. Questa e altre ipotesi sono al vaglio degli inquirenti che dovranno capire se la tragedia sia stata causata da un malore. Il corpo è stato trasportato all’obitorio dell’ospedale provinciale di Rieti a disposizione della magistratura. Ancora non è chiaro se sul corpo dell’anziano verrà svolto l’esame autoptico in grado di fare luce sulle cause della morte. Ciò che invece è sicuro, come ha evidenziato il sindaco di Castelnuovo, Luca Zonetti, subito accorso sul luogo, “è lo stupore e il grande dispiacere di tutta la comunità, l’anziano che, pur se non originario del nostro paese, ne era parte ormai da anni, con il suo modo di essere discreto e tranquillo”.

Esplode casetta Sae a Terracino, un ferito

L’82enne, però, è descritto anche come molto riservato, tanto che poco si sa sulla sua famiglia; stando a quanto si è saputo, sembra lasci due figli ed una sorella, che le forze dell’ordine stanno rintracciando per essere avvisati di tragici avvenimenti che hanno colpito il loro familiare da anni residente nel piccolo borgo della Sabina.

Si dà alla fuga dopo aver provocato incidente con un ferito

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.