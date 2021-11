Rieti, no green pass di nuovo in piazza. Nuova manifestazione nel centro storico

Monica Puliti 05 novembre 2021 a

I no green pass torneranno di nuovo in piazza domani, sabato 6 novembre, alle ore 16, la terza volta nell'arco degli ultimi 15 giorni dopo quelle del 23 e 30 ottobre. “Trieste chiama Rieti risponde” è lo slogan che abbraccerà le ragioni di chi ritiene che un'altra strada sia possibile, che non sia solo quella del vaccino o della certificazione verde a tutti i costi.

“Ci farà bene ritrovarci insieme - dice Catiuscia Rosati, tra le organizzatrici della manifestazione -, farà bene alle persone che verranno, anziani, famiglie, ragazzi, si condividerà questo spirito critico e poi daremo qualche informazione ai curiosi che si fermeranno per farci domande, come già accaduto le volte scorse. E certamente ci prenderemo insulti e derisioni, come già successo anche sui social, il che ha portato molti a mollare la presa”. Trasparenza, dati chiari e un’informazione corretta è ciò che chiede anche Rieti, “un’informazione - sostiene il popolo che scenderà in piazza - che non sia strumento di terrore e che non lasci passare il messaggio per cui se non ci si vaccina si morirà tutti, mentre nella stragrande maggioranza dei casi questo virus uccide persone ultra anziane e con più patologie”. “Chi vuole può accedere alla vaccinazione conoscendo pro e contro legati alla propria fascia di età. La domanda è: si devono fare i vaccini a chi servono o si devono fare a prescindere? Domanda legittima di fronte ai profitti spropositati delle aziende farmaceutiche". Per non parlare delle cure e dei medici che continuano a salvare vite umane “ma ignorati o bollati come sciamani”. “Sono tantissimi e dicono che stanno curando il Covid, e questo non può non essere considerato. Non somministrano Lambrusco ai loro pazienti, ma farmaci veri, per i quali esiste un protocollo preciso. Perché non possono coesistere vaccino e cura? Una cosa è certa ed è che non si è mai visto un accanimento del genere contro le cure mentre il virus continua a piegare il mondo”.

Altrove, nel frattempo, a Trieste per esempio, sindaco e prefetto adottano la linea dura e vietano nuove manifestazioni di piazza dopo il rialzo dei contagi dovuto agli assembramenti nei cortei, mentre piazza del Comune, in città, si appresta ad accogliere per la terza volta il popolo dei “dissidenti”. “Sono per l’assoluta libertà di pensarla diversamente - dichiara il sindaco Antonio Cicchetti -, ma aggiungo che tutte queste vicende nascono dalla pavidità di una classe politica che non è riuscita a imporre il vaccino per tutti fatta eccezione, naturalmente, per coloro che non possono ricevere per motivi di salute; se così fosse stato non ci sarebbe stato bisogno del 'passaporto' da esibire in ogni occasione. Sono del parere che si dovesse intervenire con legge nei confronti di tutti quelli che il vaccino possono farlo. La mia generazione aveva due problemi, la poliomelite e il vaiolo, risolti grazie al fatto che senza alcuna discussione ci si è vaccinati tutti per sconfiggerli”.

