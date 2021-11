Rieti Covid, il bollettino del 4 novembre: 25 nuovi casi e 8 guariti. I positivi salgono a 368

04 novembre 2021 a

Rieti, continuano ad aumentare i positivi. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 25 nuovi soggetti positivi al test Covid 19. E' quanto emerge dal bollettino sanitario sull'emergenza coronavirus di giovedì 4 novembre. I nuovi casi sono stati registrati a Rieti (3), Cantalupo in Sabina (2), Fara in Sabina (3), Poggio Catino (4), Poggio Mirteto (1), Poggio Moiano (6), Rivodutri (2), Scandriglia (1), Stimigliano (1) e Torri in Sabina (2). Si registrano 8 nuovi guariti: (6) Rieti – (1) Fara in Sabina – (1) Toffia. Numero tamponi eseguiti: 509. Totali tamponi eseguiti: 135.081. Totale positivi: 368.

Terza dose per 100 operatori sanitari del De Lellis

Prosegue spedita la Campagna vaccinale anti-Covid19 della Asl di Rieti. A inizio settimana la Asl di Rieti ha raggiunto le 195.000 somministrazioni. 93.200 i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale. I vaccini sono l'unica arma che abbiamo per combattere il virus. La ricerca e i vaccini ci hanno ridato spazi di libertà e la possibilità di riprendere in mano le nostre vite. Non dobbiamo mai dimenticarlo. Il rialzo della curva dei contagi ci dice che é necessario mantenere una elevata risposta immunitaria. Per questo é necessario proseguire sulla strada che abbiamo tracciato, non abbassare la guardia e vaccinarsi con la dose booster. Vaccinarsi in terza dose significa mettersi al riparo dal virus e dalle sue varianti, ormai prevalenti, con una protezione più robusta che riduce drasticamente il rischio infezione e la malattia grave. Per questo vaccinarsi in terza dose é fondamentale. Lo scorso 28 settembre la Asl di Rieti ha avviato tale vaccinazione, con la co-somministrazione del vaccino antinfluenzale, prima nelle Rsa, poi nelle Case di Riposo. Contestualmente si é avviata la vaccinazione in terza dose dedicata agli operatori sanitari (le adesioni hanno al momento superato il 50% del totale) e a tutti i soggetti immunocompromessi e con elevata fragilità.

Escalation di contagi, in quarantena 10 classi dell'Istituto comprensivo

Va sottolineato che la vaccinazione in terza dose é aperta a tutti gli over 60. La terza dose può essere somministrata dopo almeno sei mesi (180 giorni) dal completamento del ciclo primario di vaccinazione. Prenotazioni su https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it//main/home, con tessera sanitaria. Lo scorso 20 ottobre nel territorio della provincia di Rieti é partita anche la campagna antinfluenzale. I numeri sono positivi con una percentuale elevata di dosi distribuite. È possibile vaccinarsi contro l'influenza dal proprio Medico di medicina generale o dal Pediatra di libera scelta: è gratuita dai 60 anni in su e tra i 6 mesi e i 6 anni. Le complicazioni dell’influenza stagionale possono portare a criticità e il vaccino anti-covid19 non protegge dall’influenza stagionale: bisogna farle entrambe.

Precari sanità, contratti prorogati di un anno

