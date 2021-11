Rieti, riapre l'osservatorio astronomico di Frasso Sabino. Gli orari

04 novembre 2021 a

a

a

“Dopo un lungo stop, riaprire sarà ancora più emozionante”; dunque, per l’osservatorio astronomico Virginio Cesarini di Frasso, tornare a schiudere le porte al pubblica, per la prima volta dopo le chiusure obbligate dal Covid-19, sarà un'esperienza ancora più sentita e coinvolgente; peraltro, “per ricominciare s'è concepita una formula nuova, studiata per garantire la piena sicurezza”. Formula che sarà sperimetata il prossimo 13 novembre, data scelta per la ripartenza, e che, tra l'altro, coincide col mese di nascita dell’osservatorio, inaugurato, nel restaurato edificio del Vecchio Mulino di Frasso, nel novembre 1995 (mentre, al settembre 1998 risale il riconoscimento, dal Minor Planet Center di Cambridge – Massachussets, del codice di certificazione astronomica internazionale n°157).

Lampo ed esplosione nella notte, meteora su Francia e Regno Unito: astronomi in allarme | Video

Per la tanto attesa occasione, l’associazione romana astrofili, che gestisce da sempre l'osservatorio, ha stilato un programma ad hoc, che vede, alle 17.45 l’entrata del pubblico, alle 18 l’avvio della conferenza tematica, che si chiuderà alle 18.30 con la visita guidata mediante percorso predisposto e le osservazioni ai telescopi didattici; conclusione fissata alle 20.30.

Caccia al meteorite caduto, peso e dimensioni: guai toccarlo a mani nude

Naturalmente, considerata l’emergenza ancora in atto, “è obbligatorio prenotare il biglietto gratuito in anticipo tramite l'apposita piattaforma (e data la dimensione della struttura, c’è da affrettarsi, essendo i posti disponibili pochi), è necessario esibire il Green Pass dai 12 anni in su e indossare mascherina a partire dai 6 anni ed anche durante le osservazioni all'esterno, in caso di affollamento”.



Spazio: svelati nuovi misteri sulla iconica macchia rossa di Giove (3)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.