Roma, ondata Covid nelle scuole a Capena. Il Comune: "Niente allarmismi"

Paolo Giomi 04 novembre 2021 a

a

a

E’ bufera dopo l’escalation dei casi di positività al Covid 19 registrata tra la popolazione scolastica di Capena, dove si è resa necessaria, seppure a scopo cautelativo e non emergenziale, la disposizione della quarantena per 10 classi dell’istituto comprensivo comunale, da mesi al centro di una feroce polemica politica per via della rivisitazione degli spazi scolastici a seguito dei lavori, ancora in corso, alla scuola Salvo D’Acquisto. Nella mattinata di ieri, mercoledì 3 novembre, solo a seguito di numerosi articoli usciti sulla stampa, l’amministrazione comunale, in un post pubblicato sui canali social istituzionali, ha fatto il punto della situazione. “In questi giorni a Capena abbiamo un forte aumento dei contagi – ha confermato il sindaco Roberto Barbetti – un numero consistente appartiene alla classe di età che frequenta la scuola. Dove, al momento, abbiamo 7 classi in quarantena, una delle quali a scopo precauzionale”.

Trovato morto in strada, non si esclude l'omicidio

Apriti cielo. Contemporaneamente, attraverso un altro portale informativo locale, la stessa dirigente scolastica dell’istituto, Patrizia Tozi, confermerebbe invece che le classi in quarantena sono 10 e non 7, smentendo la stessa amministrazione comunale. Ma ribadendo, comunque, l’invito a mantenere la calma, scongiurando il palesarsi di qualsiasi emergenza all’orizzonte. La frittata, però, ormai è fatta, e come se non bastasse, nel pomeriggio arriva anche il bollettino della Asl Roma 4 a certificare 4 nuovi positivi nel territorio del Comune, che portano il numero totale a sfiorare la soglia dei 70, dato tra i più alti dell’intero quadrante. E che la situazione sia nel caos lo certificano le affermazioni dei genitori del comprensivo, e non certo le parti politiche.

Azienda denunciata per l'inquinamento del torrente Gramiccia

“La situazione e fuori controllo - scrive il genitore di un alunno della scuola in uno dei tanti dibattiti scatenatisi sui social - e c’è una mancanza di rispetto verso i bambini e famiglie, una cosa assurda. Ditemi voi se è giusto che un bambino di 7 anni si è ritrovato a fare 3 tamponi in 20 giorni”. Eppure di iniziative straordinarie per fronteggiare la situazione sembra non essercene l’ombra. Tanto che, dal canto suo, ancora l’amministrazione si limita ad invitare nuovamente la cittadinanza a rispettare le disposizioni anti Covid in essere. Nulla di più. Mentre le preoccupazioni aumentano, non solo tra i genitori ma anche tra la cittadinanza.

Escalation di contagi, in quarantena 10 classi dell'Istituto comprensivo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.