Rieti, morto davanti al cimitero. Dramma ad Accumoli, malore fatale per un uomo di 63 anni

Ha accusato un malore subito dopo aver parcheggiato l’auto di fronte al cimitero di Acquasanta. E’ morto così un sessantatreenne di Accumoli, Dino Valeri, che nel pomeriggio di ieri aveva raggiunto la struttura per fare visita alle tombe di alcuni congiunti scomparsi.

Purtroppo, una volta raggiunta la zona del cimitero l’uomo si è sentito male. Ha fatto in tempo a parcheggiare la macchina ma poi, il malore, non gli ha lasciato scampo.

Sul posto sono subito stati chiamati i soccorsi e i sanitari sono arrivati a bordo dell’ambulanza del 118; hanno tentato disperatamente di rianimare il 63enne, ma senza riuscirci. Per lui purtroppo non c’è stato più nulla da fare.

Un triste destino quello di Dino Valeri, che se n’è andato proprio nel giorno in cui si ricordano tutti i defunti. E lo ha fatto proprio davanti al cimitero del suo paese, dove si stava recando per mettere un fiore sulle tomba dei propri cari.

