Rieti, stipendi più ricchi per i sindaci. Ecco il regalo per i primi cittadini. La situazione in provincia

Lo stipendio del sindaco di Rieti arriverà a 9.660 euro lordi. Con la legge di bilancio il Governo prevede nuove indennità per gli amministratori comunali a partire dal 2022. Quello del futuro sindaco del capoluogo è l'aumento più evidente, determinato dalla scelta del legislatore di adottare solo due fasce per le città capoluogo: quelle fino a 100.000 abitanti e quelle oltre questa soglia per cui l'emolumento arriverà a 11.040 euro lordi. Aumenti previsti per tutti i sindaci, a partire da quello del Comune più piccolo, Marcetelli; il primo cittadino del Comune più piccolo del Lazio (76 abitanti secondo l'ultima rilevazione Istat) arriverà a percepire 2.622 euro lordi, cifra prevista per tutte le amministrazioni fino a 3.000 abitanti. Indennità in aumento a scalare anche per gli assessori.

Una maggiorazione del 63% per i vertici delle amministrazioni comunali di Fara Sabina e Cittaducale, che arriveranno a percepire 4.002 euro lordi. Da tenere presente che la materia presenta ancora dei punti da chiarire, in quanto la riforma dovrebbe andare a regime entro il 2024 e che è previsto un concorso del finanziamento per le indennità attraverso i bilanci comunali, per cui alcune amministrazioni potrebbero decidere di non raggiungere la cifra massima prevista. Daniele Sinibaldi è vice sindaco di Rieti, è tra i più quotati ad essere candidato per il centrodestra a succedere a Cicchetti ma in questo caso risponde da vice presidente regionale dell’associazione nazionale dei comuni italiani “la decisione di rivedere l’indennità dei sindaci contenuta all’interno della manovra del Governo si inserisce in un contesto in cui, soprattutto nei piccoli comuni, i sindaci si trovano a lavorare in condizioni poco dignitose e ad assumersi responsabilità di ogni tipo spesso anche in assenza di personale adeguato alle esigenze delle comunità che amministrano. Credo che il provvedimento sia positivo anche perché, come Anci sostiene da tempo, la funzione del sindaco è ad oggi forse la più importante per i cittadini, costituendo la prima e più prossima interfaccia diretta con lo Stato. I tagli ai Comuni e agli amministratori locali degli ultimi anni non hanno fatto altro che depotenziare i servizi ai cittadini, svilendo il ruolo dei sindaci sotto vari punti di vista. Mi auguro che questo sia solo il primo passo di una stagione nuova che riporti i Comuni al centro delle strategie di gestione della cosa pubblica, potenziando di nuovo i servizi, snellendone la burocrazia e valorizzando il personale.”

Non tanto del fattore economico “sicuramente ben accetto”, quanto del carico di responsabilità che ricade sui primi cittadini, parla Daniele Raimondi, sindaco proprio di Marcetelli “due mesi fa noi sindaci abbiamo iniziato con Anci una battaglia che ha al centro il tema delle responsabilità dirette che gravano su di noi. La mia indennità, considerando che sono anche un dipendente di una società mista pubblico-privata, è di 400€ al mese. Io sono responsabile del servizio economico-finanziario del Comune dal 2012, responsabilità che assommo a quelle di sindaco nella protezione civile, l’ambiente e quant’altro. Farsi carico di un tale fardello per 400 euro al mese è cosa che non farebbe nessuno, non ci candidiamo per soldi, ma per passione politica e per i nostri territori, il problema non è tanto economico quindi, ma della mole di responsabilità di cui deve farsi carico chi sceglie di amministrare un comune in una zona complicata, senza neanche potersi avvalere della collaborazione e della condivisione di carichi di dirigenti responsabili”.

