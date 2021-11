Rieti, ricostruzione. Finanziati lavori per 119 chiese

Alessandro Toniolli 02 novembre 2021 a

a

a

Pochi giorni fa la posa della prima pietra di Casa Futuro, il complesso progettato dall’architetto Stefano Boeri che sorgerà ad Amatrice dalle macerie del Don Minozzi, un grande sistema di edifici che ospiterà attività religiose, sociali, amministrative e culturali. Un’opera che vuole essere un segnale di rinascita e speranza, ma il sisma del 2016 ha impresso una profonda ferita in tutti gli edifici religiosi e di culto del cratere, spesso antichi e per questo maggiormente esposti. Al 30 settembre gli uffici del Commissario per la Ricostruzione Giovanni Legnini solo per la nostra provincia segnalava oltre 60 milioni 157 mila euro di investimenti finanziati per un totale di 119 interventi e 22 milioni 630 mila euro ancora da finanziare per ulteriori 44 cantieri. Tra i 119 edifici religiosi e di culto già finanziati 17 sono già tornati ad ospitare i fedeli dopo essere stati sottoposti ad interventi di messa in sicurezza definitivi.

Legnini: “Fine ricostruzione entro il 2031”

Tante chiese di altrettanti paesi e frazioni, ma anche la cattedrale di Santa Maria Assunta di Rieti, per la quale è stato approvato un progetto di ricostruzione, riparazione e ripristino finanziato per un milione e duecento mila euro. Quindi presto anche le storiche volte e l’intero edificio del centro del capoluogo sarà sottoposto alle cure dei tecnici che non solo porranno rimedio a quanto danneggiato dai nefasti eventi del 2016, ma ne garantiranno il futuro, in una terra splendida che però ha impartito una lezione severa, ricordando che cose come quelle accadute non solo possono succedere, ma possono tornare, e l’unica risposta saggia è quella di farsi trovare pronti, con edifici che rispondano alle norme che, proprio dopo il 2016, sono diventate ancora più stringenti allo scopo di garantire la sicurezza di tutti.

Sisma, Pirozzi: “Senza l'estensione dei termini del Superbonus fine ricostruzione inevitabile”

L’arrivo del Commissario Legnini ha indubbiamente imposto una accelerazione al complesso progetto di ricostruzione, una ricostruzione di edifici, ma anche anche una ricostruzione di una economia, per cui si interverrà grazie anche ai fondi del Pnrr che a questo fine prevedono nel cratere 780 milioni di investimenti. Tutto questo si dimostrerà efficace però se insieme verrà ricostruita la socialità, soprattutto nelle zone più colpite e devastate che già soffrivano come tutte le aree interne dell’Appennino di una forte azione di impoverimento e abbandono. Sarà importante che presto si tornino a sentire molte campane suonare.

Boom edilizia. Bocchi (Ance): "Prorogare tutti i bonus"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.