Rieti, istruzione e territorio. La fondazione Varrone stanzia quasi 2 milioni di euro

Solidità, sostenibilità, sussidiarietà: sono i principi cardine del documento programmatico 2022 della Fondazione Varrone, stilato dal consiglio di amministrazione e approvato dal consiglio di indirizzo il 27 ottobre. Alla luce di un anno ancora caratterizzato dalla pandemia ma anche da una ripresa generalizzata dell’economia e dei mercati, la Fondazione conferma un volume di erogazioni al territorio pari a 1,8 milioni di euro: le maggiori risorse vanno al settore educazione, istruzione e formazione (600.000 euro) e allo sviluppo locale (400.000 euro), seguiti da arte, attività e beni culturali (300.000 euro), volontariato, filantropia e beneficienza (300.000 euro). Per agli altri filoni di intervento – Sport, Salute e medicina, Protezione e qualità ambientale – vanno 50.000 euro a settore; la medesima cifra è a disposizione del Consiglio di Amministrazione per progetti propri. Nell’ottica di un auspicato ritorno alla normalità, è intenzione della Fondazione orientare le sue erogazioni tramite bandi, così da favorire il massimo accesso a tutti i soggetti potenzialmente interessati.

“L’esperienza inedita del Covid ci ha insegnato a ripensare il nostro ruolo e i nostri interventi, affrontando in corsa l’emergenza sanitaria e sociale e ragionando su scenari di medio-lungo termine – dice il presidente Antonio D’Onofrio - Sono maturate così operazioni come l’apertura sin da febbraio dell’hub vaccinale negli spazi e a spese della Fondazione all’ex Bosi e, a maggio, la pubblicazione del rapporto del Censis sull’impatto della pandemia nel reatino. Due progetti la cui importanza non è misurabile solo per i risultati prodotti ma anche per la tempestività con cui l’ente ha saputo programmarli e metterli a disposizione del territorio.

Un metodo, questo, che guiderà l’azione anche nel 2022”. Nel corso della seduta di mercoledì il consiglio di indirizzo ha proceduto anche all’elezione del proprio vice-presidente: la scelta è caduta sull’architetto Mauro Trilli, fino al 1984 capo sezione presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Rieti e poi impegnato da libero professionista a servizio di altri enti locali, imprese e privati. Trilli subentra all’ingegner Alberto Di Fazio, designato al consiglio di amministrazione della Fondazione.

