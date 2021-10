Rieti, cambio al vertice della Scuola Nbc. Riccardo Fambrini nuovo comandante

30 ottobre 2021 a

a

a

Ha avuto luogo, presso la caserma “Verdirosi” di Rieti, la cerimonia di avvicendamento al vertice della Scuola Interforze per la Difesa NBC, tra il generale di brigata Emilio Corbucci e il parigrado Riccardo Fambrini. La cerimonia, presieduta dal Capo di Stato Maggiore del comando della formazione, specializzazione e dottrina dell’Esercito, generale di divisione Massimo Mingiardi, ha visto la partecipazione delle più alte cariche cittadine militari e civili, delle associazioni combattentistiche e d’Arma, dei gonfaloni della città e della Provincia di Rieti e del comune di Longone Sabino.

Il comandante regionale Rosario Lorusso in visita al comando provinciale di Rieti

Il generale Corbucci lascia, dopo quasi tre anni, il comando della Scuola NBC e, dopo 39 anni, anche il servizio attivo. Durante il suo discorso di commiato ha espresso la propria gratitudine a tutto il personale per la professionalità, la passione e la dedizione con cui hanno operato e ha aggiunto “con voi ho passato momenti indimenticabili che hanno reso questa mia esperienza di Comandante fra le più esaltanti che la vita militare mi abbia concesso”.

Coronavirus, il Perseo dona 850 mascherine realizzate dalla sartoria interna alle forze dell'ordine

Il generale di divisione Massimo Mingiardi ha espresso parole di soddisfazione per l’operato e i risultati raggiunti dal Generale Corbucci per l’eccellente lavoro svolto e, nell’augurare buon lavoro al generale Fambrini per il delicato incarico assunto, ha sottolineato “la Scuola costituisce un’eccellenza e un riferimento, non solo in ambito interforze ma anche interministeriale e internazionale, un fiore all’occhiello delle nostre Forze Armate”.

Nuovo centro vaccinale nella caserma Verdirosi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.