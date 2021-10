Rieti, due etti e mezzo di droga nel bagagliaio dell'auto. Arrestati tre giovani

29 ottobre 2021 a

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Rieti hanno tratto in arresto tre giovani resisi responsabili di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta del 24enne residente a Poggio Nativo, un 23enne di Rieti e un 22enne di origini rumene, ma residente a Leonessa.

Nella tarda serata di ieri, i militari della Sezione Radiomobile, impegnati in servizio di pattuglia nel capoluogo, hanno notato un’autovettura fermarsi nel parcheggio di un centro commerciale. Insospettitisi della manovra e di alcuni movimenti sospetti dei tre occupanti dell’auto, hanno deciso di procedere ad un loro controllo approfondito. La perquisizione, condotta all’interno dell’abitacolo, ha consentito di rinvenire sul pianale dell’auto un piccolo involucro contenente una modica quantità di hashish mentre, occultato all’interno del bagagliaio dell’auto, uno zaino contenente 30 grammi di hashish e una scatola con 220 grammi circa di sostanza del tipo marijuana, un bilancino di precisione e la somma in denaro contante pari a 250 euro, verosimile provento dell’attività di spaccio.

Sulla scorta di quanto accertato i tre, tutti già noti alle forze dell’ordine per i loro trascorsi, sono stati dichiarati in arresto e, su disposizione del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Rieti, ristretti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari.

