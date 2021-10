Roma, trappola artigianale con fucili per sparare ai cinghiali. Denunciato agricoltore 71enne di Monterotondo: "Gli animali danneggiano il raccolto"

29 ottobre 2021 a

Un 71enne aveva realizzato due fucili artigianali pronti a sparare e uccidere in caso di passaggio. Arriva la polizia provinciale e lui si giustifica: “Gli animali mi danneggiano il raccolto”. Sequestrati 100 proiettili non denunciati, 2 pistole e 5 fucili. Coi poliziotti l’uomo ha ammesso candidamente di aver minato il terreno per evitare che l’orto fosse danneggiato dalla fauna.

Il problema è che aveva costruito due fucili artigianali, pronti a sparare – e uccidere -nel caso in cui qualcuno, anche un essere umano – fosse entrato nell’appezzamento non recintato e inavvertitamente avesse urtato la cordicella. Per questo gli agenti della polizia provinciale di Villa Adriana hanno denunciato il pensionato, i reati vanno da fabbricazione, detenzione e uso di arma artigianale e clandestina, a caccia con mezzi non consentiti fino alla omessa denuncia di munizionamento a palla. Reati per i quali sarebbe anche previsto l’arresto in flagranza, che l’anziano è riuscito ad evitare proprio per la tarda età e perché incensurato. Per come la vicenda è stata ricostruita, il protagonista è un patito di carabine e pistole, già possessore di regolare porto d’armi e di licenza di caccia, oggi con il solo porto d’armi ad uso sportivo.

L’anziano è anche proprietario di un terreno in via della Dogana, a San Martino, zona di campagna di Monterotondo scalo con centinaia di abitazioni. A qualche residente non devono essere sfuggiti i due inneschi realizzati artigianalmente dal 71enne nella sua proprietà, separata da un terreno adiacente da una semplice rete.

Una volta ricevuta la segnalazione, gli agenti della provinciale hanno verificato la presenza dei due inneschi, due veri e propri fucili artigianali composti da un tubolare con la funzione di camera a scoppio, di un perno di ferro con molla a mo’ di cane e una cordella per azionare il marchingegno in caso di passaggio. Armi clandestine caricate con cartucce calibro 12.

Disinnescati i due fucili artigianali ed estratte le cartucce, i poliziotti si sono appostati in attesa di beccare sul fatto il proprietario. L’anziano si è reso conto che gli inneschi erano scarichi, per cui ha collocato due nuove cartucce e in quel momento è stato bloccato.

Ha provato a giustificarsi, ma perquisita la sua abitazione sono state rinvenute e sequestrate anche un centinaio di munizioni per pistola calibro 9 e calibro 38 non denunciate. A quel punto è scattato anche il sequestro di 5 fucili e 2 pistole regolarmente denunciati.

