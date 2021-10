Rieti, Natale. Torna la festa: temporary shop, giostra e luminarie

M. P. 29 ottobre 2021 a

a

a

La voglia di voltare pagina e guardare avanti è tanta, specie a Natale quando gli abeti addobbati e le luminarie dovrebbero regalare un po’ di magia a tutti. E specie poi dopo il Natale 2020, un anno che nessuno dimenticherà mai, che poco o nulla ha avuto della festa cui siamo da sempre abituati, caratterizzato dalle misure per il contenimento del Covid. A dicembre prossimo, dunque, il desiderio di fare le cose per bene e regalare un po’ di quella magia a grandi e bambini è grande, così come quello di riappropriarsi di una normalità che tutti sogniamo. Per questo la Camera di commercio è già al lavoro, insieme all’amministrazione comunale e al vescovo, monsignor Domenico Pompili, per allestire un Natale 2021 che concili le legittime esigenze dei commercianti – che dalle prossime festività si aspettano vendite ben più sostanziose rispetto a quelle dell’anno scorso - con quelle dei più piccoli, degli studenti, di una città intera.

Meno incassi, i commercianti chiedono di abbassare gli affitti

Non si sbottona più di tanto Leonardo Tosti, presidente di Confcommercio e vice presidente dell’ente camerale, “perché al momento il lavoro è tutto in divenire”, ma qualcosa trapela già dal programma in corso di allestimento. Quella, ad esempio, dei “temporary shop” in centro, iniziativa che l’ente intende replicare per ridare “nuova vita” a locali commerciali sfitti che nel periodo tra l’8 e il 24 dicembre potrebbero essere utilizzati da aziende di Rieti e provincia per esporre e vendere i loro prodotti. Con i proprietari che in cambio riceverebbero – così è stato nelle scorse edizioni – un rimborso di 500 euro una tantum, a prescindere dalla metratura e dalle condizioni dei locali. Al momento ci sarebbero però solo 6 negozi sfitti, per i quali cioè i proprietari aderiscono all’iniziativa, che invece dovrebbero essere almeno 10 perché possa realizzarsi.

Povertà, settecento famiglie chiedono aiuto

Si sta inoltre pensando a un percorso verde didattico, con alberi e piante nelle vicinanze delle scuole e l’apertura dei giardini sottostanti il vescovado, che accolgono piante medievali curate dall’associazione Hortus Simplicium, oltreché alle tradizionali luminarie. Si è anche al lavoro per far tornare la giostra in piazza del Comune.

Valorizzare il Reatino con la Valle Santa e il presepe di Greccio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.