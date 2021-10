Rieti Covid, terza dose di vaccino per gli operatori sanitario. Open day venerdì 29 ottobre all'ospedale De Lellis

29 ottobre 2021 a

L’Asl di Rieti prova ad accelerare di nuovo e questa mattina, venerdì 29 ottobre, ha organizzato il primo open day nell’ambito della Campagna vaccinale anti-Covid19. L’appuntamento sarà presso l’ospedale provinciale San Camillo De Lellis si svolgeranno le vaccinazioni anti-Covid19 in terza dose per gli operatori sanitari. L’Open Day si svolgerà presso la sala prelievi dell’ospedale (-1 piano).

Nel frattempo la curva pandemica continua a salire con il numero totale dei contagi in provincia che è arrivato a 251. Praticamente raddoppiato rispetto ad una settimana fa. In particolare all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 18 nuovi soggetti positivi al test Covid 19 su 482 tamponi eseguiti (quelli totali sono stati 130.716).

I nuovi casi riguardano Rieti 7, Cantalupo in Sabina 1, Casperia 2, Cittaducale 2, Fara in Sabina 1, Montasola 1, Poggio Moiano 3 e Roccantica 1. Si registrano 2 nuovi guariti a Rieti e a Castelnuovo di Farfa. L’Asl di Rieti ribadisce l’invito’ appello a vaccinarsi a coloro che ancora non lo avesero fatto anche e soprattutto alla luce della risalita dei contagi in provincia.

