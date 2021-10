Rieti, furti nella Bassa Sabina. Venti colpi da Magliano a Passo Corese: la retata

Paolo Giomi 28 ottobre 2021 a

Sarebbero stati compiuti in terra sabina, da Magliano a Passo Corese, almeno la metà dei circa 20 furti in abitazione attribuiti alla banda di ladri scoperta e smantellata nella giornata di ieri dai carabinieri delle compagnie umbre di Terni e San Gemini, da dove è partita la maxi-inchiesta che è riuscita a risalire ad un sodalizio criminale interregionale, con “base” a Roma ma con ramificazioni nel Reatino e nel Ternano.

Tre persone finite nel mirino dei militari, due di origine albanese e due di cittadinanza romena. Tra queste una donna di 36 anni, compagna di quello che viene ritenuto il capo della banda, pure lui 36enne, arrestato nella Capitale con l’accusa di furto aggravato in concorso. La donna è stata denunciata a piede libero per i medesimi reati, mentre sono ancora in corso le ricerche per identificare gli altri due complici.

Secondo quanto ricostruito fino ad ora dai militari, i ladri operavano “con estrema scaltrezza, mostrando capacità organizzative e modo di procedere navigato e sistematico, con piani di fuga ben studiati e organizzati”. Piani che, il più delle volte, ricorrevano anche all’impiego di ulteriori persone nel supporto alla fuga in caso di abbandono forzato delle auto utilizzate per i colpi messi a segno. Ad accomunare le azioni della banda era il modus operandi, ritenuto sempre lo stesso, ad ogni latitudine: prese di mira sempre villette di campagna, case isolate o piccoli condomini, nei quali i malviventi riuscivano ad accedere forzando o rompendo i vetri delle finestre. I quattro agivano il più delle volte già dal primo pomeriggio, nell'arco orario compreso tra le 16 e le 20, cercando nelle case soprattutto soldi, gioielli, orologi, monete storiche e attrezzature fotografiche. Per le fughe venivano poi utilizzate automobili sempre diverse tra loro, quasi sempre di grossa cilindrata e con intestazioni fittizie per non far risalire gli investigatori agli autori materiali dei furti.

Ed è così che, tra l’ottobre del 2020 e l’aprile del 2021, in piena pandemia da Covid, sono stati messi a segno alcuni colpi nelle zone di Fara in Sabina, Montopoli, Poggio Mirteto e Magliano Sabina. La stima dei proventi delle attività illeciti ammonterebbe a oltre 30 mila euro: contanti a parte, gioielli e oggetti di valore venivano poi portati a Roma e “fatti sparire” attraverso radicati canali di ricettazione. Merce che purtroppo difficilmente potrà essere recuperata e restituita ai legittimi proprietari.

