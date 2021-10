Rieti, morte Ivano Ceccucci. Il conducente dell'Opel Agila indagato per omicidio stradale

28 ottobre 2021 a

Si è svolta ieri, mercoledì 27 ottobre, l'autopsia sul corpo di Ivano Ceccucci, il capogruppo in consiglio comunale di Forza Italia, che è venuto a mancare nella serata di domenica a seguito di un incidente stradale. La Procura di Rieti ha infatti aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del conducente dell'auto con cui Ceccucci, a bordo della sua motocicletta, si è scontrato intorno alle 19 di domenica.

L'automobilista è un ultrasettantenne che si trovava in compagnia dell'anziana moglie. Entrambi, a quanto risulta, si troverebbero in stato di choc, dopo il tragico accaduto. Ceccucci a Foligno è ricordato da tutti con affetto e stima per le sue grandi doti umane ma anche per la sua grande passione per la motocicletta. Passione che lo ha accompagnato fino alla fine.

Il 57enne consigliere comunale infatti stava tornando verso Foligno dopo un'uscita in motocicletta compiuta in gruppo con altri motociclisti, quando si è verificato l'incidente.Lo schianto è avvenuto lungo la superstrada Rieti – Terni, all'altezza dello svincolo di Contigliano. La moto su cui viaggiava il consigliere, per cause ancora al vaglio delle autorità, è andata ad impattare con un'Opel Agila in prossimità di un distributore di benzina. Ceccucci è stato sbalzato dal mezzo e per lui, nonostante i soccorsi dei sanitari del 118 sono stati tempestivi, non c'è stato nulla da fare. Le ferite riportate dopo l'impatto sarebbero state fatali.

