Rieti, edilizia. I costruttori: "Vanno prorogati tutti i bonus"

Il Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma Giovanni Legnini esprime la sua preoccupazione per l’aumento dei prezzi dei materiali edili ed al numero esiguo di imprese attive sul territorio, anche per la concorrenza del Superbonus 110%, che però, anche nell’area del cratere, ha mostrato effetti positivi, tanto da spingere il Commissario a chiederne la proroga per qualche anno. Riflessioni e considerazione condivise anche dal presidente dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili di Rieti Roberto Bocchi.

Molto è stato fatto nell’ultimo anno per fare accelerare il processo di ricostruzione, Legnini stesso però ammette che “gran parte del lavoro è ancora davanti a noi. Dobbiamo avviare la ricostruzione di quasi 50 mila edifici nel cratere del sisma 2016, per una spesa stimata complessiva di oltre 18 miliardi di euro, ed abbiamo almeno due grandi problemi. Il primo è il rifinanziamento della ricostruzione privata, visto che a fronte di quei 18 miliardi ce ne sono 6 stanziati nel bilancio pubblico, che in realtà diventano 4 al netto di interessi e attualizzazioni, ormai quasi del tutto impegnati”. A questo si aggiunge la necessità ravvisata di una proroga del Superbonus 110%. Temi in cui sono altrettanto protagoniste le aziende edili, ed è proprio il loro rappresentante locale Roberto Bocchi a confermare ed a chiarire alcuni aspetti “stiamo verificando che i finanziamenti dati dall’Unità Speciale per la Ricostruzione in alcuni casi non sono sufficienti per garantire l’agibilità dei fabbricati, quindi parte della spesa ricadrebbe sui cittadini che a volte non hanno questa disponibilità, sarebbe quindi necessario prorogare almeno in queste zone tutti i bonus edilizi, cha aiuterebbero a completare le opere.”

La proroga prevista fino al 2023 sembra riguardare solo condomini e edifici Ater, tagliando fuori tutte le unità abitative non comprese in questi casi, come le abitazioni singole e quelle fino a quattro appartamenti. L’impatto di questi bonus è stato significativo, nonostante le difficoltà legate al caro prezzi. Bocchi conferma però anche l’impatto in parte negativo per la ricostruzione, in quanto molte imprese, che già vengono da periodi di crisi economica precedenti, trovano più redditizio lavorare su commissioni legate ai bonus piuttosto che alla ricostruzione, soprattutto a causa dei ritardi nei pagamenti, che a volte arrivano a toccare l’anno. La ricostruzione è un obbligo morale e anche una grande opportunità per un settore centrale come quello dell’edilizia, il Commissario Legnini chiama in causa il Governo ed il Parlamento “sono stati sempre molto attenti alle esigenze della ricostruzione, e sono fiducioso che anche questa volta sapranno darci risposte adeguate”.

