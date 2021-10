Rieti, casa della salute di Magliano Sabina. Oculistica sempre più all'avanguardia. Eseguite prime iniezioni intravitreali

27 ottobre 2021 a

Casa della Salute di Magliano Sabina: la Asl di Rieti attiva una nuova linea di attività specialistica. Eseguite le prime 5 iniezioni intravitreali. Si tratta di importanti terapie per la cura della retinopatia diabetica, della trombosi della vena retinica e della degenerazione maculare legata all’età. L’Unità di Oftalmologia della Asl di Rieti ha eseguito, presso le sale operatorie della Casa della Salute di Magliano Sabina, le prime cinque iniezioni intravitreali a pazienti di età compresa tra i 70 e gli 89 anni. Tre i pazienti provenienti da Roma e due i pazienti residenti nel territorio della provincia di Rieti. Le patologie interessate dagli interventi sono state la degenerazione maculare e l’edema maculare diabetico.

Le iniezioni intravitreali consistono nella somministrazione all’interno del bulbo oculare di particolari farmaci, di vario tipo per la cura di molte malattie oculari quali la retinopatia diabetica, la trombosi della vena retinica e la degenerazione maculare legata all’età.

Con la nuova linea di attività specialistica la Casa della Salute di Magliano Sabina si conferma sempre di più centro di riferimento territoriale per l’erogazione dell’assistenza primaria e specialistica e per l’accesso a percorsi di cura semplici e complessi. Oltre all’Oftalmologia la Casa della Salute di Magliano Sabina può contare su specialità come la Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, Diabetologia, Endocrinologia, Ambulatorio piede diabetico, Fisiatria, Ginecologia, Nefrologia, Neurologia, Odontoiatria, Ortopedia, Otorino, Urologia, Cardiologia, Chirurgia Plastica, Geriatria, Gastroenterologia con Endoscopia digestiva, Pneumologia con Broncoscopia, Reumatologia, Radiologia e sportello PUA.

