Rieti, morto sul lavoro a Scandriglia. Sequestrata la centrale a biomasse

Saranno le indagini a fare chiarezza sulla tragedia avvenuta lunedì sera, 25 ottobre, nella centrale a biomasse di Ponticelli, nel territorio del Comune di Scandriglia. Una tragedia costata la vita ad un operaio rumeno, L.C. di 28 anni e residente a Poggio Nativo, morto quasi certamente per asfissia causate dalle esalazioni tossiche rilasciate dai materiali biologici in lavorazione.

I carabinieri anche ieri hanno effettuato i rilievi all’interno dell’impianto per accertare le cause del decesso che a questo punto sembrano chiare. Secondo quanto ricostruito anche sulla base delle testimonianze dei colleghi di lavoro, l’operaio stava lavorando in un tunnel di collegamento tra due vasche di decantazione quando ha perso improvvisamente perso i sensi. Inutili i soccorsi chiamati tempestivamente. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, anche vigili del fuoco, carabinieri e personale dell’ispettorato del Lavoro.

Intanto è stato disposto il sequestro dell’impianto di biomasse. Le indagini dovranno infatti accertare se all’interno della centrale fossero presenti i dispositivi di sicurezza per il personale come ad esempio sistemi di ventilazione all’interno dei tunnel e in altri ambienti dell’impianto di Scandriglia. La centrale a biomasse è operativa dal 2016 e più volte i residenti avevano raccolto firme per chiedere la chiusura proprio per le esalazioni maleodoranti prodotte. Nel frattempo si fanno sentire i sindacati sull’ennesima morte sul lavoro.

“Apprendiamo con profonda rabbia e sconcerto dell’incidente mortale sul lavoro che ha coinvolto ieri un giovane dipendente della centrale a biomassa di Ponticelli, a Scandriglia - sottolinea in una nota Carlo Costantini, segretario generale Cisl Roma Capitale Rieti -. Gli inquirenti faranno i rilievi e daranno le risposte tecniche ma rimane il dolore per la vita di un ragazzo, appena 28enne, spezzata su un luogo di lavoro che dovrebbe avere procedure codificate e collaudate per garantire i lavoratori dal rischio di esalazioni tossiche. Cosa non ha funzionato? Cosa andava fatto ed è mancato? In questi casi non esiste mai e poi mai, la tragica fatalità. Ci vuole più formazione, più controlli, più ispettori, sanzioni più gravi per i datori di lavoro che violano le regole fino alla sospensione dell’attività. Auspichiamo che si arrivi presto a nuove regole e normative stringenti e definitive mentre esprimiamo il dolore e la vicinanza alla famiglia e ai colleghi di lavoro” conclude Carlo Costantini, segretario generale Cisl Roma Capitale Rieti.

