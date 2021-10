Rieti, vendono auto da rottamare. Truffa a Cittaducale: denunciati in tre

26 ottobre 2021 a

a

a

I carabinieri della stazione di Cittaducale hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Rieti tre persone per truffa e falso in atto pubblico. Tutto comincia lo scorso luglio quando i tre, titolari di una concessionaria di Rieti, vendono un’auto ad un ignaro acquirente ritirando il suo usato per la successiva rottamazione.

Spacciava nei vicoli nel centro storico, arrestato nigeriano

Dopo qualche mese però quel veicolo, destinato alla demolizione, viene notato dal proprietario circolare nella zona industriale di Cittaducale. La situazione viene immediatamente segnalata ai carabinieri che, dopo vari accertamenti, ricostruiscono la vicenda scoprendo che la concessionaria, invece di procedere alla rottamazione dell’utilitaria, ancora in buone condizioni, tacendo le loro intenzioni al proprietario, l’avevano venduta ad un giovane reatino, incassandone non solo il prezzo d’acquisto, ma anche un ulteriore importo come commissione per l’intermediazione nella transazione commerciale tra vecchio e nuovo proprietario.

Evade dall'hotel dove era agli arresti domiciliari. Arrestato a Poggio Mirteto

Provvedevano quindi alla formalizzazione della vendita e alla registrazione presso il pubblico registro tramite una locale agenzia di pratiche auto. Tutto regolare, se non fosse stato che per la stipula di quegli atti avevano palesemente falsificato la firma dell’ignaro proprietario, il quale, non al corrente dell’avvenuta compravendita, non aveva neanche incassato nulla. I due venditori e la responsabile dell’agenzia, residenti nella provincia di Rieti, dovranno ora rispondere del reato di truffa e falso in atto pubblico.

Atti vandalici nella scuola. Niente lezioni per elementari e medie | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.