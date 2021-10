Rieti, vandali devastano scuola di Stimigliano. Niente lezioni per elementari e medie | Foto

Paolo Giomi 26 ottobre 2021 a

Stimigliano, scuole chiuse causa atti vandalici. E’ la situazione, già assurda ma ancor più incredibile visto il momento di grande difficoltà che il mondo della scuola affronta da quasi due anni, cui ha dovuto far fronte, suo malgrado, l’amministrazione comunale. Che si è trovata di fronte l’assurda situazione nell’istituto comprensivo situato in pieno centro: sedie messe sopra i banchi, libri gettati a terra in ogni dove, rotoli di carta stesi sui pavimenti e sulle scalinate. Fortunatamente solo una stupida bravata, senza particolari danni alla struttura. Per questo le scuole elementare e media sono rimaste chiuse soltanto nella giornata di ieri, il tempo necessario al personale dell’istituto e del Comune di rimettere tutto in sesto per poter tornare ad ospitare gli alunni. Nessuna interruzione, per fortuna, per gli alunni del nido e della materna, che hanno potuto proseguire le lezioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione di Stimigliano, che hanno raccolto la formale denuncia contro ignoti del Comune di Stimigliano. “A Seguito degli atti vandalici le scuole elementari e medie di Stimigliano Centro resteranno chiuse – ha scritto in una nota il sindaco del borgo sabino, Franco Gilardi - l' asilo nido e la scuola dell'Infanzia saranno aperte regolarmente”. Secondo una prima ricostruzione degli avvenimenti, ignoti avrebbero approfittato del fine settimana di chiusura del plesso per intrufolarsi furtivamente nell’istituto e metterlo a soqquadro. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

"Grazie al tempestivo intervento di ripristino da parte del Personale Comunale e Scolastico, il quale ha anche provveduto all'igienizzazione e alla disinfezione della struttura con prodotti certificati, domani 26 ottobre 2021 le scuole potranno riaprire regolarmente. Oggi è stata esposta regolare denuncia ai Carabinieri della Stazione di Stimigliano. Rivolgo un caloroso appello a chi ha commesso questo grave sfregio alla Cultura. Invito a presentarsi in forma spontanea e riservata nel mio ufficio per chiedere scusa all'intera Comunità Stimiglianese e solo dopo sarà mia cura ritirare la querela. Tutti possiamo sbagliare specialmente se il tutto è riconducibile ad una bravata. Vi aspetto soprattutto perché gli inquirenti hanno già in mano diversi indizi avendo rilevato alcune impronte . Ci vediamo in comune avete la mia parola ritirerò la denuncia e nessuno mai saprà i veri nomi dei protagonisti di tale gesto", ha scritto su Facebook in serata il sindaco Franco Gilardi.

