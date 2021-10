Rieti, morti in aumento ma cala il numero degli incidenti. Il rapporto Aci-Istat

Lu. Spa. 26 ottobre 2021 a

a

a

Il motociclista morto domenica 24 ottobre in un incidente sulla Rieti-Terni è solo l’ultimo di una lunga striscia di sangue sulle strade della provincia e che pongono Rieti al terzo posto nella classifica nazionale sul tasso della mortalità stradale. Non solo, ma secondo il rapporto annuale Aci e Istat per singola provincia nel corso del 2020 gli incidenti stradali rilevati sulle arterie del Reatino sono stati 268, in calo rispetto all’anno precedente quando se ne registrarono 344 e ai 341 del 2018. Meno incidenti ma decessi passati da 12 a 13 mentre nel 2018 furono 14. In calo i feriti che durante il 2020 sono stati 384 rispetto ai 509 del 2019 e ai 511 del 2018. C’è da dire che nel rapporto annuale Aci e Istat, le 13 vittime registrate durante lo scorso anno sono state censite in 12 sinistri, nei quali 14 sono state le persone rimaste ferite. C’è comunque da sottolineare un aspetto non secondario: dall’8 marzo fino a metà maggio e successivamente, seppur in misura minore, in altri mesi dell’anno come dicembre, erano in vigore le restrizioni sugli spostamenti a causa della pandemia e quindi la circolazione estremamente ridotta. Dall’inizio dell’anno ad oggi sono invece 8 i decessi.

Anmil: “In crescita nel Reatino infortuni e malattie professionali”

Ancora una volta le arterie più pericolose sono quelle extraurbane anche se 130 incidenti (su 268) si sono verificati nelle strade urbane del capoluogo (3 decessi in altrettanti sinistri e 187 feriti). In questo caso sono compresi anche gli investimenti dei pedoni (30) mentre in 43 casi il mezzo coinvolto ha sbandato o è uscito di strada. La Salaria resta la strada più pericolosa con quattro decessi a questo bisogna aggiungere il numero considerevole di incidenti con relative conseguenze per le persone coinvolte. Tra le strade più pericolose figurano anche la Terminillese (tratto urbano da piazza Tevere a Vazia in particolare modo), la superstrada Rieti-Terni e ovviamente il tratto provinciale (Magliano Sabina) della A1.

Anziano travolto e ucciso da furgone in manovra. Dramma sulla Terminillese

I controlli sono stati intensificati sia da parte della Polstrada che dai carabinieri e dalle altre forze di polizia che operano sul territorio. A questi, soprattutto nei fine settimana, quando il traffico veicolare aumenta, vanno aggiunti i sistemi di controllo della velocità (Autovelox) sia fissi che mobili. A tal proposito verrà ripristinato l’autovelox sulla Salaria, bivio di Casaprota, mentre un secondo dispositivo verrà attivato al km 64 ( Torricella in Sabina). L’unico autoveolox presente nel capoluogo è quello sulla Rieti-Terni in direzione Umbria. A questo si aggiungeranno due nuovi dispositivi nel tratto del raccordo del nucleo industriale che porta a Villa Reatina ed un altro in via Di Fazio una volta terminati i lavori per la realizzazione degli svincoli.

Sono stati installati quattro impianti denominati “T-Red”, telecamere che rivelano il passaggio delle auto con il semaforo rosso, su altrettanti incroci nel territorio del Comune di Rieti. In particolare, i nuovi impianti finalizzati ad aumentare il grado di sicurezza della viabilità e il rispetto delle indicazioni semaforiche, saranno presenti in Viale Maraini incrocio con via Paolessi; via Salaria a Porta d’Arce; via Togliatti incrocio con via De Gasperi (ex manicomio); via Tancia incrocio con via Raccuini.

Tragedia in moto: morto Ivano Ceccucci, capogruppo di Forza Italia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.