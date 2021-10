Rieti, morto durante vacanza a Zanzibar. Passo Corese piange Valerio Ciceroni di 31 anni

Paolo Giomi 25 ottobre 2021 a

L’ultimo post su Facebook porta la data del 22 ottobre, e ritrae un pranzo presso il ristorante “The Rock” a Zanzibar, in Tanzania, dove si trovava in vacanza da alcuni giorni. Poi più nulla, il silenzio, fino alla tremenda telefonata ricevuta dai familiari in Sabina, ieri mattina, domenica 24 ottobre, in cui si comunicava che Valerio Ciceroni, 31enne di Passo Corese, era morto in circostanze non ancora conosciute. E tutt’ora misteriose.

Trovato morto in strada, non si esclude l'omicidio

Un fulmine che ha squarciato il cielo di Fara Sabina, piombata nel dolore e nello sconforto non appena appresa la notizia. Perché il ragazzo, nato e cresciuto nella frazione di Passo Corese, era conosciutissimo da tutti. Nessuno, al momento, si capacita di come quella vacanza in uno dei luoghi più esotici e affascinanti del mondo possa essersi tramutata in una tragedia senza fine. Nelle sue foto postate sui social Valerio appare sempre sorridente, sereno, divertito, senza alcuna avvisaglia di situazioni di potenziale pericolo. Allora cos’è successo in quella perla nel cuore dell’oceano Indiano nella notte tra sabato e ieri?



E’ la domanda che si stanno ponendo da ieri i genitori del ragazzo, persone conosciute e stimatissime da tutti, che si sono immediatamente attivate tramite le istituzioni locali e il personale della Farnesina per aprire un canale comunicativo con la rappresentanza diplomatica presente in Tanzania, al fine di ricostruire gli accadimenti che hanno portato alla morte di Valerio.

Dalle poche e sommarie informazioni trapelate fino ad ora sembrerebbe che il ragazzo sia stato addirittura trasferito in un ospedale del luogo, dove le sue condizioni sarebbero precipitate fino alla morte. Un quadro al momento ancora frammentario, che solo le autorità africane, già in contatto con quelle italiane, potranno dipanare. Oltre alla testimonianza della ragazza che era in vacanza con il 31enne coresino, e che stando a quanto appreso si troverebbe ancora sull’isola.Intanto Fara Sabina è sotto shock. Da ieri centinaia di messaggi di cordoglio e dolore hanno inondato la bacheca Facebook di Valerio e quella del fratello gemello Samuele, pure lui conosciutissimo in tutto il Comune.

“Una domenica rotta da una grave perdita - ha commentato il sindaco di Fara in Sabina, Roberta Cuneo - un giorno che non avremmo mai voluto vivere, perdere prematuramente un giovane ragazzo che da sempre, con la sua famiglia, ha mostrato amore per la sua terra. Un forte abbraccio alla famiglia da tutta la comunità di Fara in Sabina”. “A volte dare un senso alla vita è veramente difficile – ha aggiunto il vicesindaco di Fara, Simone Fratini - ciao Vale, vola alto e dai tanta forza alla tua meravigliosa famiglia”. Lutto anche nella società sportiva Passo Corese Calcio, di cui Ciceroni è stato giocatore e capitano: “La S.S. Passo Corese si stringe in un lungo abbraccio con la famiglia Ciceroni per la tragica scomparsa di Valerio – si legge in una nota della società - coresino, calciatore, capitano e bandiera della nostra squadra. Ciao Vale!”

Saranno ora le autorità dei due Paesi a dover far luce sugli eventi che hanno portato alla morte del 31enne.

