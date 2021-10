Rieti, autostrada più cara. Aumenti sulla A24 e A25: la protesta dei sindaci

Francesca Sammarco 24 ottobre 2021 a

a

a

Pedaggi A24 e A25: il 28 ottobre alle 10 appuntamento davanti al Ministero dei Trasporti a Roma. Ricomincia la lotta dei 100 sindaci e amministratori di Lazio e Abruzzo impegnati dal 3 gennaio 2018 contro l’aumento dei pedaggi e la messa in sicurezza delle due più importanti arterie dell’Appennino centrale, porta d’ingresso per la valle del Turano e per il Cicolano ai caselli di Carsoli e di Valle del Salto e uniche vie per i soccorsi dei mezzi di protezione civile in un territorio sismico. Dopo incontri, sit in, manifestazioni, l’aumento era stato bloccato fino al 2021, la proroga è in scadenza e siamo punto e a capo.

Banditi puntano pistola contro bimbo di 4 anni. Rapina choc in una villa. In casa anche un neonato

“Con l’approssimarsi del 1° gennaio 2022, ovvero della scadenza del blocco delle tariffe con la conseguente ipotesi di aumento del 36% circa, siamo decisi a riprendere la nostra battaglia per mantenere il blocco dei pedaggi in attesa dell’approvazione del PEF (Piano Economico Finanziario) e la risoluzione definitiva di tutti i problemi legati ai due tratti autostradali – scrive il sindaco di Carsoli Velia Nazzarro - che rappresenta tutti i sindaci, gli amministratori e i cittadini. In questi anni si sono alternati diversi Governi e Ministri ma ‘la musica non cambia e a due settimane dall’inoltro della nuova richiesta di incontro tutto tace”. Nessun riscontro finora né dal Presidente del Consiglio, né dai Ministri (Trasporti e Finanze), tantomeno dai Commissari “dimostrando per l’ennesima volta scarso interesse alla risoluzione della problematica e totale mancanza di rispetto istituzionale nei confronti di oltre cento Sindaci e Amministratori di Lazio e Abruzzo”.

Rieti-Terni completata dopo 26 anni. Aperti gli ultimi due svincoli

A seguito dell’incontro che si è svolto il 22 ottobre nella Sala Consiliare del Comune di Carsoli, i sindaci e gli amministratori, impegnati in questa lotta infinita, hanno dunque deciso di riprendere le manifestazioni a Roma. “Il 28 ottobre sit in alle 10 al piazzale del Ministero dei Trasporti in Via Nomentana per chiedere un incontro tra il Ministro e una rappresentanza dei sindaci presenti – conclude Velia Nazzarro - La vicenda è ormai annosa e grottesca, sono anni che attendiamo una soluzione definitiva e siamo disposti ad intraprendere qualsiasi forma di protesta ed iniziativa, poiché i territori di Lazio e Abruzzo non possono più attendere un’ulteriore, insostenibile, stangata del 36% per percorrere l’autostrada che è già la più cara d’Italia”. Lavoratori, turisti, trasporto merci e quindi costi che graveranno su tutte le famiglie, abbienti e meno abbienti, aggiungiamo che nei giorni scorsi sulla A25 è stato investito e ucciso un giovane orso bruno marsicano, segno della mancanza di adeguate protezioni della carreggiata.

Viaggiano in autostrada sulla Panda imbottita di droga: sequestrati due chili di hashish

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.