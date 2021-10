Rieti, no green pass. Flop per la manifestazione: solo un centinaio di persone in piazza

L. S. 24 ottobre 2021 a

Erano stati annunciati almeno in 200 ma a protestare in piazza Vittorio Emanuele II, ieri pomeriggio, sabato 23 ottobre, sono stati davvero in pochi. Forse un centinaio. La manifestazione “No Green Pass” ideata a sostegno di quella che va avanti da giorni a Trieste se non è stata un flop poco ci manca. Insomma in pochi hanno raccolto l’invito del gruppo WhatsApp che conta circa 130 iscritti “Trieste chiama Rieti” al presidio andato avanti fino alle 22.

I manifestanti presenti sin dal pomeriggio hanno cercato di farsi notare esponendo cartelloni e striscioni del tipo “Trieste chiama Rieti”, “No Green Pass”, “La gente come noi non molla mai” e “La Tirannia della maggioranza”. Tra silenzi per porre l’attenzione sul tema del lavoro e ribadire “No Green Pass” e il sostegno alla manifestazione di Trieste al grido di “libertà“, ai girotondi fino alla meditazione. Rieti al pari delle grandi piazze, al netto delle poche presenze, non si è fatto mancare nulla con le forze dell’ordine presenti a monitorare la situazione andata avanti in modo pacifico. Tanti i curiosi che non prendendo parte all’evento, sono stati attratti dalle parole e dai cori dei manifestanti ma pochi quelli che si sono soffermati per più di cinque minuti commentando a proprio modo l’evento. Gli organizzatori della protesta no green pass si sono comunque detti soddisfatti: “Tra di noi ci sono bambini, famiglie, ma anche i sono bambini, esponenti delle forze dell’ordine, medici, vaccinati, possessori di Green Pass: tutti qui per difendere la libertà dettata dalla Costituzione” dicono i manifestanti, che hanno ribadito la loro contrarietà alle obbligatorietà. Il Green Pass è un illogico sanitario”.

NUOVI CONTAGI

E mentre i manifestanti non green pass protestavano a ricordare che siamo ancora in emergenza sanitaria sono arrivati i dati dell’Asl sui contagi che hanno confermato il trend in risalita. Nelle ultime 24 ore si registrano 19 nuovi soggetti positivi al test Covid 19 (su 458 tamponi) e 14 nuovi guariti. Il numero totale dei positivi in provincia è 173.

