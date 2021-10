Rieti, PalaSojourner senza tifosi. Calisse: "Colpa della burocrazia"

Lu. Spa. 24 ottobre 2021 a

Era inevitabile che, prima o poi, il caso del PalaSojourner ancora vietato ai tifosi per via di alcuni lavori, diventasse un caso politico. A dare la stura, dopo l’ennesima promessa mancata, è il Pd cittadino: “Il presidente della Provincia continua imperterrito e spudoratamente a prendere in giro i cittadini di Rieti - sottolineano in una nota -. Sono ormai mesi che Calisse disattende gli annunci, confonde le idee, tenta di farsi bello agli occhi dell’opinione pubblica. Ora scopriamo che il PalaSojourner ancora non potrà riaprire al pubblico a causa di lavori che potevano essere tranquillamente portati a termine durante il fermo delle attività sportive causato dalla pandemia, essendo i fondi necessari già stati stanziati dalla Regione da moltissimo tempo”.

Per il Pd cittadino “questa è solo l’ultima delle figuracce che lo spericolato annunciatore seriale di inaugurazioni inanella, dopo quella della piscina o ancor peggio della nuova sede dell’Università a palazzo Aluffi in via Cintia, finanziata, progettata e avviata alla realizzazione ai tempi dell’amministrazione Melilli, che Calisse ha già dichiarato di essere pronta una decina di volte negli ultimi 2 anni” conclude la nota del Partito Democratico cittadino. Il presidente della Provincia Mariano Calisse ha provato a dare una spiegazione al nuovo rinvio della riapertura ai tifosi di almeno una tribuna del PalaSojourner che lui stesso si era affrettato a fissare per il 24 ottobre. “I lavori necessari per riaprire almeno una tribuna del PalaSojourner sono finiti - ha spiegato Caliesse attraverso i social -, questo non è bastato per accontentare qualche burocrate incallito, mi dispiace ma continuiamo a lavorare per mettere a posto fino all’ultima virgola l’impianto”.

Intanto l’ira dei tifosi per l’ulteriore dietrofront sull’apertura di almeno una tribuna non si è fatta attendere. Ieri pomeriggio sulla cancellata del palazzetto di Campoloniano è apparso un lungo striscione che chiedeva in modo fin troppo inequivocabile le dimissioni del presidente della Provincia.

