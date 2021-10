Monterotondo, scuola. Ingressi scaglionati, genitori scrivono a prefetto

23 ottobre 2021 a

I problemi derivanti dal Covid non sono finiti. Nonostante grazie ai vaccini il peggio sembra ormai essere alle spalle, la pandemia crea disagi a difficoltà nella vita di tutti i giorni. Ne sanno qualcosa i ragazzi del triennio dell’istituto superiore Piazza della Resistenza di Monterotondo costretti, dall’inizio dell’anno scolastico, alla turnazione per seguire le lezioni. Una situazione che ha spinto un comitato spontaneo di genitori a scrivere al prefetto di Roma, alla dirigente scolastica dell’istituto, all’Ufficio regionale scolastico del Lazio, al sindaco di Monterotondo Riccardo Varone ed al governatore del Lazio Nicola Zingaretti. “Nonostante l’impegno e la collaborazione della preside dell’istituto - si legge nella nota -, in noi genitori si fa sempre più largo l’ipotesi che si possa fare molto di più per riportare alla normalità la vita scolastica, convivendo in sicurezza con l’attuale momento di pandemia”.

Alcuni studenti infatti tornano a casa a pomeriggio inoltrato, pregiudicando così anche le attività extra scolastiche e inficiando negativamente sullo studio casalingo. “Malgrado gli sforzi fatti dalla scuola per adeguare orari, turni e scaglionamenti, per quanto riguarda il nostro liceo, rileviamo ancora notevoli disagi, soprattutto all’uscita - aggiungono i genitori -. Parecchi ragazzi provengono da paesi limitrofi ed uscendo alle 15,10 non arrivano a casa prima delle 17. Questo significa non avere tempo per praticare sport e socializzare ma soprattutto tale situazione potrebbe penalizzare il rendimento scolastico”. Le famiglie chiedono quindi di “anticipare il secondo ingresso degli alunni dell’istituto Piazza della Resistenza alle ore 8.50 anziché alle 9,40. Il primo turno di entrata è alle ore 8 per cui riteniamo che 50 minuti di differenza tra le due entrate siano più che sufficienti a garantire il distanziamento. Norma di sicurezza quest’ultima, non affatto garantita a causa degli assembramenti che si creano fuori”.

Genitori e studenti vorrebbero una rivalutazione dell’orario di ingresso e conseguentemente di una uscita anticipata che “consentirebbe ai ragazzi di avere sicuramente un anno di studio più produttivo e più sereno con uno stile di vita adeguato alla loro età”.



