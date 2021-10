Rieti, protesta contro l'antenna. Manifestazione a Prime Case

Paolo Giomi 23 ottobre 2021 a

Prime Case scende in piazza contro l’antenna che una società di committenza sta installando per conto di Linkem nella vicina località di Santo Pietro, a pochi passi dal centro abitato ai piedi del Monte San Martino. Domattina, alle ore 12, i cittadini della frazione si ritroveranno nella piazza del paese per affrontare da vicino la questione. Ma soprattutto per ribadire il fermo e convinto no all’installazione. Una posizione, quella dei residenti di Prime Case, peraltro già ampiamente manifestata nei mesi scorsi, quando appresa la notizia dell’imminente installazione dell’antenna per la connessione internet senza fili di Linkem, è partita una raccolta firme per investire l’Amministrazione comunale di tutte le azioni possibili al fine di interrompere subito i lavori.

Nuovo ripetitore a ridosso di Prime Case

E il Comune, dal canto suo, ha fatto partire da subito un’attività interlocutoria, sia con la società di committenza, sia con il privato cittadino che ha dato disponibilità ad ospitare l’impianto sul suo terreno, sia con Linkem. Proponendo a quest’ultima soluzioni alternative, a partire da quella che si trova nei pressi del comprensorio ex Cri di Fara Sabina, dove già esistono e insistono altre antenne telefoniche di diversi operatori.

La soluzione, però, non ha soddisfatto il privato, che a seguito di suoi controlli effettuati in loco, ha evidenziato non poche problematiche riferite proprio a quel sito. Da qui la decisione di proseguire nell’iter già avviato, sulla base di pareri favorevoli sia dell’Arpa che della Asl di Rieti, e del mantenimento della distanza minima di sicurezza rispetto all’edificio più sensibile del territorio, la vicina scuola elementare di Prime Case. Di fronte a ciò il Comune, che sta ancora lavorando sul suo piano di installazione di antenne sul territorio, non ha potuto fare altro che prendere atto della volontà del privato, con i lavori partiti proprio nei giorni scorsi.

Antenna a Prime Case. L'impegno del Comune per trovare un altro sito

I residenti, però, credono che sulla vicenda non sia ancora stata detta l’ultima parola, e hanno deciso di esternarlo pubblicamente con l’incontro di domani. Un incontro che ora trova il sostegno anche di alcune forze politiche di minoranza, come i giovani di Fara Libera Tutti, vicini al gruppo consiliare Fara Merita: “I cittadini di Prime Case dicono ‘no’ all’antenna Linkem – si legge in un post del gruppo – e organizzano su questo una manifestazione di protesta autonoma”.

Ripetitore vicino alla scuola, via libera alla costruzione

