Terremoto, Pirozzi: “Senza l'estensione dei termini del Superbonus fine ricostruzione inevitabile”

“Ho predisposto un emendamento alla legge di bilancio per estendere, nei Comuni del cratere sismico, il superbonus rafforzato sino al 31 dicembre 2025. Ad oggi la ricostruzione in è ben lontana dall’essere completata, e lo sarà ancora al 30 giugno 2022, attuale termine dell’incentivo. Il ritardo sulla ricostruzione è alla base di una profonda sperequazione e discriminazione nell’accesso tra chi ha in realtà “normali” ha potuto usufruire delle misure misure e chi, per colpe non proprie, non ha ha avuto ancora possibilità di accesso. E senza un intervento del parlamento non lo avrà mai”. Così Sergio Pirozzi, responsabile nazionale emergenze e prevenzione grandi rischi di Fratelli d’Italia, sulla possibilità che il Superbonus venga stoppato alla sua normale scadenza.

Il premier Draghi ad Amatrice nel quinto anniversario del sisma

Per il consigliere regionale si tratterebbe di una vera e propria condanna per chi si trova a fare i conti con i ritardi della burocrazia e una ricostruzione che, a distanza di cinque anni, sembra essersi finalmente messa in moto solo nell’ultimo anno e anche grazie al Superbonus.

Terremoto, Draghi ad Amatrice per i 5 anni dalla tragedia. Pirozzi: "Rischio infiltrazioni criminali ricostruzione"



“Mi auguro - riprende Pirozzi - che tutte le forze politiche comprendano che questa richiesta parte da chi vive ed opera giornalmente in queste terre, senza speculazioni politiche di sorta. È la semplice descrizione della realtà. La non estensione sancirà la fine del Centro Italia distrutto dal sisma del 2016” conclude Sergio Pirozzi, responsabile nazionale emergenze e prevenzione grandi rischi di Fratelli d’Italia.

"Ricostruzione, pericolo infiltrazioni dei clan". Pirozzi consegna dossier a Draghi

