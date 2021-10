Terremoto, credito d'imposta. Le imprese del cratere di Rieti chiedono una proroga

Lu. Spa. 24 ottobre 2021 a

Le imprese del cratere sismico lanciano un appello accorato ai parlamentari reatini e al Commissario straordinario Legnini affinchè venga ulteriormente allungata la proroga al credito di imposta concesso in questi anni come incentivo allo sviluppo fino al 31 dicembre 2021. Un aiuto fondamentale per le imprese presenti nei 15 comuni della provincia inseriti nel cratere che ora rischiano di ritrovarsi in seria difficoltà. Infatti, l’aiuto era in un primo tempo previsto a favore delle aziende del Sud e successivamente estesa anche alle zone colpite dal terremoto del 2016 e 2017 e che la legge di Bilancio aveva in un primo tempo prorogato fino al dicembre dello scorso anno prima dell’ulteriore proroga.

“Ben prima della scadenza, in tanti avevamo richiesto l’ulteriore proroga di uno strumento agevolativo che si è rivelato particolarmente efficace e avevamo, da più parti, ricevuto l’assicurazione che la legge di bilancio 2020 ne avrebbe prolungato la scadenza al 31 Dicembre 2021 - spiega Enza Bufacchi, direttrice della Cna di Rieti -. Grande è stato lo stupore nel costatare che la proroga nella legge di bilancio non c’era.Successivamente si sono succedute informazioni che la davano presente nel “Milleproroghe” o in qualche altro decreto nel frattempo promulgato”. Così si è giunti al 23 luglio 2021, quando il decreto “Sostegni bis” ha finalmente prorogato i termini degli investimenti al 31 Dicembre 2021.

“Ma le complicazioni non sono ancora finite perché la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate non consente ancora, e siamo a fine Ottobre, di acquisire le domande - continua Enza Bufacchi -. Dopo diverse congetture è ora chiaro anche il perché: non c’è ancora l’autorizzazione della Commissione Europea scaduta il 31 Dicembre 2020. Ora non ci è dato sapere se stiamo attendendo la decisione della Commissione o stiamo ancora attendendo la richiesta che della stessa deve fare il Mise. Intanto le imprese sono nel limbo dell’indecisione, indecisione aumentata dall’aumento del costo delle materie prime e dei semilavorati, motivi che rendono indeterminabile la data di consegna delle attrezzature, macchinari e impianti. Per essere ammessi al godimento del credito d’imposta l’investimento deve essere realizzato entro il 31 dicembre 2021 e “realizzato”, per le norme in vigore, significa anche pagato. Non servono ulteriori parole per dire quanto la situazione sia complessa e per molti versi irrecuperabile".

"Per questo - continua - chiediamo la proroga del credito d’imposta sisma fino al 2022, con la possibilità di effettuare le domande per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2022. Questo è anche l’unico modo per recuperare una situazione che sta mettendo in grande difficoltà le impresse che vogliono investire e sostenere anche così la ripresa. Infatti, le aziende interessate rappresentanto quasi il 46% di quelle presenti in tutta la provincia” conclude Enza Bufacchi, direttrice della Cna di Rieti”.

