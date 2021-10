Rieti Covid, il bollettino del 22 ottobre: 17 nuovi casi e 3 guariti

22 ottobre 2021 a

Sono 17 i nuovi casi di positività al Covid-19 nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino sanitario di venerdì 22 ottobre della Asl di Rieti sull'emergenza sanitaria coronavirus. I nuovi casi sono stati registrati a Rieti (4), Cittaducale (5), Fara in Sabina (3), Montopoli in Sabina (2), Poggio Catino (1) e Salisano (2). Si registrano 3 nuovi guariti: (2) Fara in Sabina – (1) Poggio Nativo. Numero tamponi eseguiti: 504. Totali tamponi eseguiti: 128.370. Totale positivi: 168.

Prosegue presso gli hub ex Bosi di Rieti, Amazon di Passo Corese e presso le Case di Riposo del territorio della provincia di Rieti la campagna vaccinale anti-Covid-19 della Asl di Rieti. Ad oggi l’Azienda Sanitaria Locale di Rieti ha somministrato 193.500 dosi di vaccino anti-Covid-19. Di queste, 98.000 sono in prima dose, mentre i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale raggiugono le 93.000 unità: 2.500 sono le terze dosi.

E' possibile prenotare le terze dosi su https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home con tessera sanitaria, scegliendo l’hub di riferimento. Contestualmente, over 80 anni, personale sanitario aziendale, Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e persone con fragilità possono richiedere la co-somministrazione del vaccino contro l’influenza.

