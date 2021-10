Rieti, morto travolto da furgone. Dramma sulla Terminillese: la vittima è un anziano di 75 anni

22 ottobre 2021 a

Ennesima tragedia sulla strada. Ancora una vicenda drammatica da raccontare. Un anziano travolto e ucciso da un furgoncino. Teatro dell’incidente l’incrocio sulla Terminillese all’altezza del bivio dell’ex manicomio. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Sarà compito della Polizia municipale di Rieti ricostruire quello che è successo intorno alle 16 di ieri pomeriggio lungo la Terminillese, poco distante dalla farmacia Salaria. E’ probabile che il furgoncino in manovra non abbia visto l’anziano e che lo stesso 75enne forse di spalle non abbia né visto né sentito il rumore del mezzo che lo ha colpito.

Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco di Rieti, insieme ai sanitari del 118 del De Lellis e una pattuglia della polizia municipale di Rieti. I sanitari sono arrivati dopo pochi minuti ma per il povero anziano non è stato possibile fare nulla ed hanno constato il decesso. Si tratta appunto di un 75enne della zona che in quel momento stavo camminando lungo la strada. Secondo quanto appreso dai colleghi del sito Rietilife, intorno alle 16.15, un furgoncino, dopo aver effettuato la consegna per lavoro, ha eseguito la manovra dall’uscita dal parcheggio, nella zona all’altezza di via Vazia. Il conducente del mezzo, con ogni probabilità in retromarcia non si sarebbe accorto che nel raggio di manovra c’era appunto il 75enne. investendolo. L’uomo è morto sul colpo, probabilmente battendo la testa a terra dopo l’impatto col mezzo.

La dinamica è comunque ancora al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto. Nulla hanno potuto fare i sanitari del 118, allertati da chi si è ritrovato nella zona dell’incidente. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco. Il traffico ha risentito in minima parte della situazione, considerando che i soccorsi sono stati prestati nella zona del parcheggio adiacente la carreggiata di via Togliatti-De Gasperi.

La zona continua ad essere protagonista di incidenti stradali. Qualche giorno fa lungo la Terminillese un tamponamento a catena tra quattro auto ha provocato il ferimento di tre persone trasportate al De Lellis non in gravi condizioni.

