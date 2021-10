Passo Corese, Amazon sostiene la campagna contro il tumore al seno

Paolo Giomi 22 ottobre 2021 a

La campagna di prevenzione portata avanti dalla Komen fa tappa a Fara Sabina. In occasione del mese della prevenzione del tumore al seno, e nell’ambito dell’impegno assunto a sostegno dei propri dipendenti, Amazon ha ospitato ieri nel centro di distribuzione FCO1 di Passo Corese, le unità mobili della Susan G. Komen Italia, per offrire alle donne del sito, screening gratuiti per la prevenzione precoce del tumore al seno.

Grazie alla Carovana della prevenzione, Amazon ha offerto la possibilità a 50 dipendenti, attraverso un sistema di prenotazione, di effettuare una giornata di screening gratuito e un totale di 38 mammografie, per la fascia d’età a partire dai 40 anni e12 ecografie per la fascia d’età 30/35 anni. La Carovana della Prevenzione di Komen Italia – organizzazione che da oltre vent’anni è in prima linea nella lotta ai tumori del seno –, porta avanti una campagna attiva di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione. Attraverso strumentazioni ad alta tecnologia, offrono gratuitamente prestazioni cliniche mammografie ed ecografi. Grazie alla Carovana della prevenzione, Komen Italia contribuisce a facilitare una ripresa delle attività di screening e ad alimentare una cultura della prevenzione con l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze economico-sociali nell’ambito della salute.

“Siamo molto orgogliosi di poter ospitare oggi la Carovana della prevenzione e di poter contribuire alla sensibilizzazione sulla fondamentale importanza della prevenzione nella lotta al tumore - ha detto Kamila Smarzynska, senior operations manager nel centro di distribuzione Amazon di Passo Corese -. L’emergenza pandemica ci ha visti impegnati ancora di più, se possibile, nella tutela della salute dei nostri dipendenti e dell’intera comunità locale in cui operiamo”.

“Il ‘mese rosa’ riporta in primo piano la sensibilizzazione della popolazione femminile sui rischi del tumore al seno, che resta una delle neoplasie più frequenti in Italia – ha aggiunto il sindaco di Fara in Sabina Roberta Cuneo -, la prevenzione risulta allora importantissima. Riconoscere e proteggere la salute nel mondo del lavoro è obiettivo primario di una società, e l’iniziativa di oggi non può che andare in questa direzione”.

“In Italia una donna su nove nel corso della vita si ammala di tumore del seno, quest’anno i casi sono saliti 56.000 a causa della pandemia che ha creato drammatici ritardi nella diagnosi e nella cura delle malattie oncologiche – ha spiegato poi Riccardo Masetti, presidente di Komen Italia -, oltre 2 milioni e mezzo di esami diagnostici in meno”.

