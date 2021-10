Monterotondo, pestaggio vicino al teatro Ramarini. Individuato l'aggressore: le indagini dei carabinieri

Matteo Torrioli 22 ottobre 2021 a

Il presunto aggressore del 21enne trovato il 12 ottobre privo di sensi nel centro storico di Monterotondo è stato individuato ma resta in libertà e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. I carabinieri della Compagnia eretina, a parziale conclusione di una serrata indagine condotta sotto la direzione della Procura della Repubblica di Tivoli, hanno individuato il presunto autore della feroce aggressione: quella sera un giovane del posto di appena 21 anni fu trovato da alcuni passanti per terra nei pressi del teatro Ramarini, con il volto tumefatto e in gravissime condizioni. Solo dopo il successivo intervento del 118 che lo aveva trasportato con l’elisoccorso presso l’ospedale Gemelli di Roma con prognosi riservata, i carabinieri della stazione di Monterotondo, allertati dallo stesso 118 e coadiuvati dai colleghi del Nucleo operativo e radiomobile, hanno iniziato quella stessa sera a raccogliere ogni elemento utile a ricostruire l’accaduto, con un’indagine in salita dunque, mancando, nell’immediatezza dei fatti, eventuali testimoni dell’accaduto, disponibili a collaborare.

I carabinieri sono così arrivati all’individuazione del presunto violento aggressore, un altro giovane del posto, di appena quattro anni più grande della vittima, e la sua posizione è al vaglio della Procura della Repubblica di Tivoli. Le indagini tuttavia continueranno, poiché la Procura di Tivoli ha chiesto ai carabinieri di Monterotondo di ricostruire l’intera dinamica dell’accaduto e comprendere le ragioni sottese al violento episodio, con la vittima tuttora ricoverata, seppur pare stiano migliorando quotidianamente le sue condizioni. Il 21enne, infatti, era già noto alle forze dell’ordine per reati legati allo spaccio. Anche in questa fase, seppur dopo il fermo del presunto aggressore, non si esclude nessuna pista nella ricostruzione di quanto accaduto.

I militari dell’Arma comunque, tra le altre cose, sono riusciti a mettersi da subito sulle tracce dell’aggressore anche senza l’aiuto della testimonianza della vittima, che inizialmente si trovava in prognosi riservata e poi, seppur fuori pericolo, non era ancora nelle condizioni di collaborare.

