Rieti, senza mascherina al bar litiga con il gestore, Multato dalla polizia

21 ottobre 2021 a

a

a

Va a prendere il caffè al bar senza mascherina e viene multato dopo aver litigato con il gestore e i camerieri del locale. Gli agenti della squadra volante dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rieti hanno sanzionato un uomo, residente nel nord Italia, per il mancato rispetto dell'obbligo di indossare protezioni alle vie respiratorie in luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private. Nella tarda serata del 19 ottobre, una pattuglia della polizia, impegnata nei servizi di controllo del territorio è intervenuta in un esercizio pubblico in piano centro cittadino dove era stata segnalata una lite tra il gestore del bar ed un avventore.

x 1 / 4

Gli operatori della polizia, immediatamente intervenuti, hanno trovato un uomo, all'interno del bar, che pretendeva di non indossare nel locale, al chiuso, protezioni alle vie respiratorie, così come previsto dalla vigente normativa anti Covid-19.

x 1 / 5

Non senza difficoltà, gli agenti hanno convinto il cinquantanovenne, che, peraltro, ha preteso l'applicazione di sanzioni per i dipendenti del bar che si erano rifiutati di servirgli la consumazione richiesta, ad uscire dal locale dove è stato identificato e sanzionato per la violazione commessa.

Donna condannata per spaccio arrestata dalla polizia: le trovarono in casa 2 chili di hashish

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.