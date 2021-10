Rieti Covid, il bollettino del 21 ottobre: 18 nuovi casi e 2 guariti

21 ottobre 2021 a

Rieti, altri 18 nuovi casi di positività al Covid 19. E' quanto emerge dal bollettino sanitario sull'emergenza coronavirus della Asl di Rieti di giovedì 21 ottobre. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 18 nuovi soggetti positivi al test Covid 19 a Rieti (10), Cantalice (1), Castelnuovo di Farfa (1),Cittaducale (3) , Monteleone Sabino (1), Petrella Salto (1) e Rivodutri (1). Si registrano 2 nuovi guariti.: (1) Rieti – (1) Toffia. Numero tamponi eseguiti: 368. Totali tamponi eseguiti: 127.866. Totale positivi: 154.

“Non farti sorprendere dall’influenza: è ora di vaccinarti!” questo il messaggio, con al centro il fattore tempo, che la Asl di Rieti, lancia per l’avvio della Campagna antinfluenzale 2021-2022. E’ infatti il “fattore tempo” a garantire ai cittadini la possibilità di prevenire l’influenza, ridurre le sue possibili complicanze e contestualmente semplificare le diagnosi e le gestioni di eventuali casi sospetti in caso di febbre o altra sintomatologia riconducibile sia al Covid-19 che all’influenza. La Campagna vaccinale a Rieti, che si avvale della collaborazione dei Medici di Famiglia e dei Pediatri di Libera Scelta è iniziata lo scorso 7 ottobre con le co-somministrazioni di vaccino antinfluenzale e dose aggiuntiva di vaccino anti-Covid19 agli over 80 anni presso gli hub ex Bosi di Rieti e Amazon di Passo Corese. Tale modalità di somministrazione proseguirà anche nelle prossime settimane e sarà dedicata agli over 80 anni, ai soggetti estremamente fragili e al personale sanitario aziendale che effettueranno la dose aggiuntiva. Il vaccino antinfluenzale è indicato per tutti i soggetti che desiderino evitare la malattia influenzale e che non abbiano specifiche controindicazioni ma è fortemente raccomandato e offerto gratuitamente a tutti gli over 60, alle persone che rientrano nelle categorie a rischio di complicanze e ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni di età.

Fondamentale il ruolo dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta. Per vaccinarsi bisognerà infatti rivolgersi al proprio Medico di famiglia o al Pediatra di Libera Scelta. E’ possibile eseguire il vaccino antinfluenzale anche presso le sedi della Asl di Rieti: per prenotazioni ed informazioni è possibile contattare il Centro Asl Rieti di Vaccinazione Adulti di Viale Matteucci (0746/278614), il Centro Asl Rieti di Vaccinazione Infantile di Via del Terminillo, 42 a Rieti (0746/279420 – 0746/279443), il Distretto Asl Rieti Salario Mirtense (0765/448234). Inoltre, al fine di facilitare la diagnosi differenziale nelle fasce d’età di maggiore rischio di malattia grave è fortemente raccomandata e gratuita la vaccinazione anti-pneumococcica per gli over 65 anni. Lo pneumococco è il principale responsabile delle polmoniti nell’anziano tra le infezioni di origine batterica; nell’attuale emergenza epidemica da SARS CoV-2 la popolazione anziana risulta essere quella maggiormente colpita da forme respiratorie polmonari caratterizzate da sintomatologia severa e dalla necessità di ricorso frequente alla terapia intensiva e sub-intensiva. Per questo la vaccinazione anti-pneumococcica è fortemente raccomandata e gratuita per tutte le fasce più a rischio della popolazione e per gli over 65.

