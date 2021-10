Mentana, pronta la nuova giunta di Marco Benedetti. Poche novità, Lucentini ai servizi sociali

Matteo Torrioli 21 ottobre 2021 a

a

a

È pronta praticamente in tempi record la Giunta comunale che, a meno di rimpasti dell’ultima ora, il sindaco di Mentana Marco Benedetti ha scelto per i prossimi 5 anni di governo. Nomi nuovi e vecchi che dovranno portare avanti l’ambizioso programma del primo cittadino, riconfermato alle ultime elezioni in maniera quasi plebiscitaria. Già nei giorni scorsi erano trapelati i primi nomi, seppur senza deleghe, degli assessori.

Mentana, è scontro sull'apertura del museo. Plebani: "Il sindaco ci ha tolto Galleria Borghese"

Il neo sindaco Benedetti ha voluto puntare sulla continuità ripartendo in pratica con la squadra con la quale aveva chiuso la passata legislatura. Avrà un assessorato Laura Lucentini (Mentana Nostra), in passato già vice sindaca con la delega ai Servizi Sociali. Daniele Angelini, di Uniti per Mentana, dovrebbe tornare ad essere assessore con le deleghe a Urbanistica, Mobilità e Viabilità. Confermata Barbara Bravi, nella scorsa Giunta Assessore a Cultura, Scuola, Sport e infine verrà confermato Assessore anche Umberto Falcioni, di Mentana Nostra, il quale si era già occupato di Lavori Pubblici, Ambiente, Patrimonio. Al posto di Angelini, Bravi e Lucentini, tutti e tre eletti in Consiglio comunale, diventeranno consiglieri comunali Riccardo Galeazzi, Mauro Savini e Giulia Sacripanti. Nei giorni scorsi, al termine di un’ulteriore riunione tra le liste che hanno sostenuto Benedetti, è stato individuato il nome di Valerio Baccani di Rete Democratica come quinto ed ultimo assessore della nuova squadta di governo.

Mentana, bocciata la proposta di Plebani (Forza Italia) per la cancellazione della Tari

Questa nomina non causerà cambiamenti in consiglio comunale, visto che Baccani si era “classificato” terzo in lista alle spalle degli eletti Serena Pandolfi e Alessandro Di Nicola. Quest’ultimo inoltre è ancora ricopre la carica di assessore al Comune di Monterotondo al Personale, Servizi demografici, Organi istituzionali, Tradizioni popolari, Comunicazione, Polizia locale, Sport. Bisognerà quindi capire nei prossimi giorni se continuerà a ricoprire entrambi i ruoli oppure se avverrà il rimpasto di Giunta del quale ormai si vocifera da tempo al vicino Comune di Monterotondo.

Mentana, conferma “bulgara” per Marco Benedetti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.