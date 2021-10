Rieti, elezioni comunali. Italia Viva apre al centrodestra

Alessandro Toniolli 21 ottobre 2021 a

Domani il Pd convoca il tavolo del centrosinistra: il Movimento 5 Stelle, Italia Viva ed Azione partono da posizioni diverse, ma accumunate dal voler evitare le primarie e dalla ricerca di un candidato sindaco in grado di garantire un campo largo ed in grado di fare sintesi tra le varie forze politiche. Roberto Casanica ha rappresentato il M5S nel consiglio comunale del capoluogo “in questa fase stiamo dialogando con tutte le forze politiche, l’orientamento nazionale del Movimento è quello di guardare con maggiore attenzione al centrosinistra, in questo momento ci stiamo confrontando con gli altri partiti di questo schieramento al fine di verificare la possibilità di individuare un nome comune, nulla al momento esclude che questo nome non possa venire fuori proprio dal M5S. Speriamo di riuscire a creare le condizioni per una condivisione soprattutto attorno ai programmi, diversamente potremmo decidere di presentarci anche da soli”. Quanto al meccanismo migliore per individuare il candidato “preferiamo sia frutto di un confronto politico”.

Per Italia Viva Simone Miccadei è aperto al dialogo con il centrosinistra, non esclude un confronto col fronte opposto se il candidato dovesse essere Daniele Sinibaldi, pur non avendo perso interesse per la costruzione di un terzo polo “siamo in attesa del tavolo del centrosinistra convocato dal PD, del resto anche a Roma Italia Viva ha contribuito alla vittoria di Gualtieri. Non siamo interessati a soluzioni preconfezionate: sia che sia chi ha già svolto il ruolo di sindaco, sia che si tratti di imposizioni di altre forze politiche. Siamo intenzionati ad individuare insieme un candidato in grado di rappresentare le forze moderate”. Italia Viva è pronta al dialogo anche col fronte opposto, qualora anche in questo caso il candidato non sia il sindaco uscente “nulla di personale contro Cicchetti, ma se il nome fosse quello di Sinibaldi siamo pronti ad incontrarlo”. Il terzo polo quindi è un progetto abbandonato? Non sembra “stiamo lavorando ancora oggi e ci proponiamo come promotori ed acceleratori di questo processo”.

Per Azione, dopo il risultato ottenuto da Carlo Calenda alle elezioni capitoline, parla Enrico Panfilo “se c’è un centrosinistra unito con delle forze riformiste ed un candidato valido ed esperto siamo ben lieti di sostenerlo. Se invece ci fosse un centrosinistra appoggiato dal M5S e da forze che hanno ormai fatto il loro tempo, noi guardare anche ad un terzo polo. Al momento comunque speriamo di poter trovare la quadra con il centrosinistra. All’interno di questo schieramento speriamo ci sia una solida rappresentanza di forze moderate, magari anche alcune che in passato avevano sostenuto il centrodestra. Siamo pronti a lavorare a questo fino alla presentazione delle liste”. Per quanto riguarda le primarie invece nessuna apertura “siamo assolutamente contrari”.

