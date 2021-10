Rieti, pellet non a norma. Sequestrate 10 tonnellate in tutta la provincia

19 ottobre 2021 a

a

a

Un marchio contraffatto, oltre 700 tonnellate di pellet non a norma e un giro di soldi con epicentro Padova. Una maxi operazione che ha toccato anche la provincia di Rieti. E' questo quello che è stato scoperto dalla Guardia di finanza del comando provinciale veneto che con i militari della compagnia di Cittadella hanno svolto accertamenti.

La Finanza sequestra 132 grammi di droga e denuncia una persona

Dopo aver individuato inizialmente in Veneto una serie di operatori economici specializzati nella commercializzazione di pellet, proveniente perlopiù da produttori dell`Est Europa, sono state eseguite diverse perquisizioni d`iniziativa che hanno permesso sequestrare oltre 350 tonnellate di prodotto, nonché due autobotti dotate di speciali sistemi di erogazione a destino. Il prodotto sequestrato nella prima fase dell`operazione e quanto capito dagli investigatori delle Fiamme gialle rispetto ai principali canali di approvvigionamento hanno permesso di delineare le vaste proporzioni di un fenomeno illecito in continua espansione, anche in ragione di prezzi estremamente contenuti, trattandosi di un eco-combustibile non sottoposto ad accisa.

Processo Te.Sa., quattro condanne e una assoluzione

Al riguardo, particolarmente significative sono state le operazioni di perquisizione e sequestro svolte nel mese di settembre, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Rieti, nei confronti di un network di imprese, attive nelle province di Rieti, Terni ed Ancona. Nel Reatino sono stati sequestrate dieci tonnellate di pellet. Indagini anche nei confronti di un soggetto di nazionalità italiana, ritenuto il dominus della frode commerciale, fittiziamente residente in Repubblica Slovacca, che dal 2016, in qualità di rappresentante legale e socio unico di una società di diritto slovacco, aveva posto in essere nell`Italia centrale, in totale evasione d`imposta, un’avviata e florida attività di commercio, all’ingrosso e al dettaglio, di pellet recante la mendace indicazione di conformità alla certificazione di qualità del legno.

Sisma, 21 milioni destinati alle caserme reatine

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.